Ekonomi

Beklenen çetin kış yaşanmayınca sobalar elde kaldı

SİİRT - Siirt'te beklenen çetin kış yerine sıcak havalar hakim olunca soba üreticileri satış yapamadı.

Kentte yaz boyunca soğuk kış ayları için soba üretimi yapıldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ile soba üreticileri bekledikleri satışı yapamadı. Soba satıcısı Beşir Göz, imal ettikleri ve satın aldıkları malların birçoğunun satılmadığını söyledi. Bu sene kış mevsimi yaşanmadığından dolayı satış yapamadıklarını belirten Göz, "Eski dönemlerde kar, yağmur çok olurdu. Saat 07.00'den gece 00.00'a kadar çalışırdık. 2 senedir işler bayağı durgun. Eskiden kamyon kamyon soba getirirken, şu an bir veya iki transit dolusu soba getirdik, iş olmadı" dedi.

Soba fiyatlarının 400 TL'den başladığını aktaran Göz, "Fiyatına göre 2, 3 ve 4 bin lira arasındadır. Bu sene aldığımız sobalar elimizde kaldı, satamadık. Kış mevsimi yaşanmadı sanki, soğuk havalar olmadı. Bu sene resmen kışı yaz gibi geçirdik. Yine de çok şükür. Sadece biz değil, bütün soba satıcıları iş yapamadı, depolar dolu" diye konuştu.