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Belarus NGS'nin 2'nci ünitesinde yakıt yükleme işlemi başladı - Son Dakika

Belarus NGS'nin 2'nci ünitesinde yakıt yükleme işlemi başladı

23.12.2021 10:03
Belarus NGS'nin 2'nci ünitesinde yakıt yükleme işlemi başladı

Genel tasarımcılığını ve genel yükleniciliğini Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Mühendislik Birimi ASE A.Ş.'nin üstlendiği Belarus Nükleer Güç Santralinin (NGS) 2'nci ünitesine taze yakıt yüklenmesine başlandı.

Genel tasarımcılığını ve genel yükleniciliğini Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Mühendislik Birimi ASE A.Ş.'nin üstlendiği Belarus Nükleer Güç Santralinin (NGS) 2'nci ünitesine taze yakıt yüklenmesine başlandı.

Nükleer yakıtlı ilk yakıt demeti, 22 Aralık günü saat 10.11'de reaktör çekirdeğine yüklendi. Reaktöre toplamda 163 yakıt demeti yüklenecek. Yakıt, Rosatom'un yakıt şirketi TVEL'in iştiraki Novosibirsk Kimyasal Konsantre Fabrikasında üretildi.

Reaktör, yüklemenin tamamlanmasının ardından yüzde 1'den az olan minimum kontrollü güç seviyesine getirilecek ve ilgili araştırmalar yapılacak. Güç ünitesinin faaliyetinin, tasarım parametrelerine göre güvenilirliğinin ve emniyetinin onaylanmasından sonra ünite ilk kez Beyaz Rusya Cumhuriyeti elektrik şebekesine bağlanacak. Bu işlemle birlikte reaktörü devreye alma aşaması da başlamış olacak.

Rosatom'un Nükleer Enerjiden Sorumlu Birinci Direktör Yardımcısı ve ASE A.Ş. Başkanı Alexander Lokshin, konuya ilişkin açıklamasında şunları ifade etti:

"Nükleer güç ünitesi inşaatının en ilginç, en heyecan verici ve en önemli aşaması, büyük bir inşaat ve montaj işinin tamamlanmasının ardından ünitenin ayarlanıp hizmete alınmasıdır. Bu aşamada tonlarca beton, tonlarca metal yapı, kilometrelerce kablo ve boru hattı, en az 60 yıl işlev gösterecek ve insanlara hizmet edecek canlı bir organizmaya dönüşmektedir. Söz konusu fiziksel başlangıç, bu organizmanın en önemli organı olan kalbinin şekillenmesi ve hayatının başlamasına benzetilebilir."

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, günümüzde dünya çapında bir lider ve yurtdışında nükleer santrallerin tam ölçekli üretimini yapan dünyadaki tek şirket olarak kabul ediliyor. Toplamda, dünya çapında 80'i VVER reaktörleriyle donatılmış güç üniteleri olmak üzere, Rus tasarımına sahip 106 nükleer güç tesisi inşa edildi. Şu anda Rosatom'un uluslararası sipariş portföyü, 12 ülkede çeşitli aşamalarda teslim edilen VVER reaktörlü 35 üniteyi içeriyor.

Toplam 2.400 MW kapasiteli iki VVER-1200 reaktöre sahip olan Belarus Nükleer Güç Santrali, Belarus Cumhuriyetindeki Ostrovets'te inşa ediliyor. Belarus, ilk nükleer güç santrali için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) güvenlik konusundaki uluslararası standartlarına ve önerilerine tam olarak uyan bir Rus 3+ nesil projesini seçmişti. Yurt dışında Rus teknolojileri kullanılarak inşa edilen en yeni nesil 3+ teknolojili ilk güç ünitesi olan Belarus NGS'nin 1'inci güç ünitesi, 10 Haziran 2021'de ticari amaçlı olarak işletime alındı. - MİNSK

Belarus NGS'nin 2'nci ünitesinde yakıt yükleme işlemi başladı
Belarus NGS'nin 2'nci ünitesinde yakıt yükleme işlemi başladı
Belarus NGS'nin 2'nci ünitesinde yakıt yükleme işlemi başladı

Nükleer Güç, Nükleer, Belarus, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belarus NGS'nin 2'nci ünitesinde yakıt yükleme işlemi başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Belarus NGS'nin 2'nci ünitesinde yakıt yükleme işlemi başladı - Son Dakika
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