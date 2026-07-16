Belçika, 200 Milyon Euro İle İlk Askeri Uydu Filosunu Kuruyor

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkenin 200 milyon euronun üzerinde yatırımla ilk askeri uydu filosunu kuracağını ve sistemin 2030 yılında tam operasyonel kapasiteye ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı.

Belçika, savunma kapasitesini güçlendirecek tarihi bir adım atarak, ilk askeri uydu filosunu kurmaya hazırlanıyor. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'in verdiği bilgiye göre, ülke 200 milyon euronun üzerinde bir yatırımla düşük yörüngede konuşlanacak çoklu uydu sistemini hayata geçirecek. İlk verilerin gelecek yıl alınması planlanan sistemin 2030 yılında tam operasyonel kapasiteye ulaşması hedefleniyor. GALO adlı program kapsamında geliştirilecek uydu ağı, Belçika'nın bugüne kadar büyük ölçüde müttefiklerinin, özellikle de Fransa'nın sağladığı görüntü istihbaratına olan bağımlılığını azaltacak. Uydu filosunun kriz bölgelerinin izlenmesi, askeri hareketliliklerin tespiti, tehdit analizleri yapılması ve NATO müttefikleriyle istihbarat paylaşımının güçlendirilmesi açısından kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Afrika odaklı güvenlik stratejisi dikkat çekti

Konuya ilişkin haberlerde, Belçika'nın bu yatırımıyla dünyanın stratejik bölgelerinde ve özellikle Afrika'daki operasyonlarını daha bağımsız ve hızlı analiz edebilme kapasitesini artırmayı hedeflediği belirtildi. Ülkenin Sahra bölgesi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde asker bulundurması ve güvenlik krizlerini yakından takip etmesi nedeniyle böyle bir uydu sistemine ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Yeni uydu filosunun sahadaki birliklerin güvenliği, operasyonel planlama ve istihbarat kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemli imkanlar sağlaması bekleniyor. Sistem sayesinde askeri operasyonlar sırasında anlık görüntü aktarımı ve takip kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

Ekonomik tartışmalar sürerken savunma yatırımları gündemde

Belçika'nın bu hamlesine ilişkin değerlendirmelerde, Brüksel'in savunma bütçesini yükseltmesinin ardından uzay tabanlı istihbarat kapasitesiyle stratejik özerklik yolunda yeni bir adım attığı yorumları yapılıyor.

Öte yandan, Belçika'da hükümetin kamu harcamalarını azaltmaya yönelik politikaları ve sosyal desteklerde yapılan kesintiler de tartışma konusu olurken, yeni askeri yatırımlar da eleştiriliyor. Bütçe açığı ve kaynak sorunlarıyla karşı karşıya olan ülkenin söz konusu yatırımları hangi kaynaklarla finanse edeceğine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. - BRÜKSEL