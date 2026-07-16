Belçika, 200 Milyon Euro İle İlk Askeri Uydu Filosunu Kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika, 200 Milyon Euro İle İlk Askeri Uydu Filosunu Kuruyor

16.07.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika, 2030'da tam operasyonel olacak askeri uydu filosu için 200 milyon euro yatırım yapacak.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkenin 200 milyon euronun üzerinde yatırımla ilk askeri uydu filosunu kuracağını ve sistemin 2030 yılında tam operasyonel kapasiteye ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı.

Belçika, savunma kapasitesini güçlendirecek tarihi bir adım atarak, ilk askeri uydu filosunu kurmaya hazırlanıyor. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'in verdiği bilgiye göre, ülke 200 milyon euronun üzerinde bir yatırımla düşük yörüngede konuşlanacak çoklu uydu sistemini hayata geçirecek. İlk verilerin gelecek yıl alınması planlanan sistemin 2030 yılında tam operasyonel kapasiteye ulaşması hedefleniyor. GALO adlı program kapsamında geliştirilecek uydu ağı, Belçika'nın bugüne kadar büyük ölçüde müttefiklerinin, özellikle de Fransa'nın sağladığı görüntü istihbaratına olan bağımlılığını azaltacak. Uydu filosunun kriz bölgelerinin izlenmesi, askeri hareketliliklerin tespiti, tehdit analizleri yapılması ve NATO müttefikleriyle istihbarat paylaşımının güçlendirilmesi açısından kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Afrika odaklı güvenlik stratejisi dikkat çekti

Konuya ilişkin haberlerde, Belçika'nın bu yatırımıyla dünyanın stratejik bölgelerinde ve özellikle Afrika'daki operasyonlarını daha bağımsız ve hızlı analiz edebilme kapasitesini artırmayı hedeflediği belirtildi. Ülkenin Sahra bölgesi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde asker bulundurması ve güvenlik krizlerini yakından takip etmesi nedeniyle böyle bir uydu sistemine ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Yeni uydu filosunun sahadaki birliklerin güvenliği, operasyonel planlama ve istihbarat kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemli imkanlar sağlaması bekleniyor. Sistem sayesinde askeri operasyonlar sırasında anlık görüntü aktarımı ve takip kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

Ekonomik tartışmalar sürerken savunma yatırımları gündemde

Belçika'nın bu hamlesine ilişkin değerlendirmelerde, Brüksel'in savunma bütçesini yükseltmesinin ardından uzay tabanlı istihbarat kapasitesiyle stratejik özerklik yolunda yeni bir adım attığı yorumları yapılıyor.

Öte yandan, Belçika'da hükümetin kamu harcamalarını azaltmaya yönelik politikaları ve sosyal desteklerde yapılan kesintiler de tartışma konusu olurken, yeni askeri yatırımlar da eleştiriliyor. Bütçe açığı ve kaynak sorunlarıyla karşı karşıya olan ülkenin söz konusu yatırımları hangi kaynaklarla finanse edeceğine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Belçika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belçika, 200 Milyon Euro İle İlk Askeri Uydu Filosunu Kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:10:19. #7.12#
SON DAKİKA: Belçika, 200 Milyon Euro İle İlk Askeri Uydu Filosunu Kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.