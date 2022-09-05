Belçika Başbakanı de Croo'dan "savaş ekonomisi" uyarısı - Son Dakika
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Belçika Başbakanı de Croo'dan "savaş ekonomisi" uyarısı

05.09.2022 16:54
Belçika Başbakanı de Croo'dan "savaş ekonomisi" uyarısı

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Avrupa Birliği'nin (AB) enerji krizine müdahale etmemesi halinde savaş ekonomisine girilebileceği uyarısında bulundu.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Avrupa Birliği'nin (AB) enerji krizine müdahale etmemesi halinde savaş ekonomisine girilebileceği uyarısında bulundu.

De Croo, Belçika'nın VRT televizyon kanalında son dönemde hızla artan enerji fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlk önceliklerinin fiyatlardaki artış olduğunu belirten de Croo, bu durumun sürdürülebilir olmadığını ve daha önce konuyu AB Liderler Zirvesi'nde gündeme getirdiğini anımsattı.

De Croo, enerji krizine Avrupa'nın müdahale etmesi gerektiğine işaret ederek, AB Komisyonu'nun bu konuda yavaş adım atmasını eleştirdi.

Enerji faturaları nedeniyle şirketlerin iflas etmesine veya binlerce insanın sokağa atılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan de Croo, "Bu enerjiden çok daha fazlasıyla ilgili bir kriz. Bu Avrupa kıtasının istikrarı ve güvenliği ile ilgili bir durum. AB Komisyonu müdahale etmezse, gerçek bir savaş ekonomisine girme riskimiz var." diye konuştu.

De Croo, doğal gaza tavan fiyat uygulanmasının önemine dikkati çekerek, bu konunun da Avrupa düzeyinde ele alınması ve kararlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Başbakan de Croo, geçen ay da artan enerji fiyatları nedeniyle gelecek 5-10 kış sezonunun zorlu geçeceği uyarısında bulunmuştu.

Ülke ekonomisi, özellikle enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörler başta olmak üzere artan enerji fiyatlarından etkilendi. Bazı sektörlerde üretim kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü belirtiliyor. Ülkede doğal gazın yaklaşık dörtte biri sanayi tesislerinde kullanılıyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Belçika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belçika Başbakanı de Croo'dan 'savaş ekonomisi' uyarısı - Son Dakika

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