Belçika Başbakanı De Wever, bütçe müzakereleri nedeniyle Dublin ziyaretini iptal etti - Son Dakika
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Belçika Başbakanı De Wever, bütçe müzakereleri nedeniyle Dublin ziyaretini iptal etti

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Belçika Başbakanı Bart De Wever, devam eden bütçe müzakereleri nedeniyle Dublin'de düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı ve gayriresmi AB zirvesine katılmayacak. De Wever, 12-13 Kasım'daki toplantılar için planladığı Dublin ziyaretini iptal etti.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, devam eden bütçe müzakereleri nedeniyle İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı ve gayriresmi Avrupa Birliği (AB) zirvesine katılmayacak.

Belçika resmi ajansı Belga'nın haberine göre de Wever, 12-13 Kasım'da Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getirecek toplantılar için Dublin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etti.

Kasım ayı başında Belçika'da koalisyonu oluşturan beş parti arasında yürütülen bütçe müzakereleri, vergilerin ne kadar artırılacağı ve bütçe açığını azaltmak için kamu harcamalarında ne ölçüde kesintiye gidileceği konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

De Wever, 2 Kasım'da istifasını Kral Philippe'e sunmuştu. Kral, koalisyonu oluşturan beş partinin liderleriyle görüşmüştü.

Belçika Kralı Philippe, Başbakan de Wever'in istifasını kabul etmemiş, bütçe müzakerelerinin sürdürülmesini istemişti.

Bu hafta de Wever, bütçe müzakereleri kapsamında başbakan yardımcılarıyla ayrı ayrı görüşmeler yürütüyor.

İkili görüşmelerin ardından de Wever'in, 16 Kasım'da Kral Philippe ile yeniden bir araya gelerek müzakerelerdeki ilerleme konusunda bilgi vermesi öngörülüyor.

İrlanda, 12 Kasım'da Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 9. toplantısına ev sahipliği yapacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından 2022'de oluşturulan platform, yaklaşık 50 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası kuruluşların liderlerini siyasi ve stratejik konuları görüşmek üzere bir araya getiriyor.

Dublin'de 13 Kasım'da ise İrlanda'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında gayriresmi AB Liderler Zirvesi düzenlenecek. Zirvenin ana gündem maddesi yapay zeka olacak. Liderler gündemdeki diğer konuları da ele alacak.

Kaynak: AA
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