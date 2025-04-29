Belçika'da Genel Grev: Ulaşım ve Hizmetler Aksadı - Son Dakika
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Ekonomi

Belçika'da Genel Grev: Ulaşım ve Hizmetler Aksadı

Belçika'da hükümetin bütçe kesintilerine karşı düzenlenen grev, ulaşımı durdurdu, hizmetleri etkiledi.

29.04.2025 13:11
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Belçika'da hükümetin bütçede planladığı kesintilere karşı yapılan bir günlük grev, uçuşları ve toplu ulaşımı durdururken kamu hizmetlerinde büyük aksamaya neden oldu.

Belçika'daki Hristiyan ve sosyalist işçi sendikalarının çağrısıyla kamu ve özel sektörden çok sayıda çalışan, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintiler başta olmak üzere çeşitli "kemer sıkma" önlemlerini protesto etmek için bir günlük greve gitti.

Geniş katılımlı grev nedeniyle ülke genelinde çeşitli hizmetler önemli ölçüde aksadı.

Özellikle havalimanlarındaki güvenlik personeli ile bagaj hizmetlerinde çalışanların greve gitmesi, ülkedeki hava yolu taşımacılığını olumsuz etkiledi.

Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların greve katılması nedeniyle gidiş yönlü seferlerin tamamı iptal edildi. Ülkenin en büyük iki havalimanına sadece geliş yönlü uçuşlar iniş yapabildi.

Toplu taşıma durma noktasına geldi

Belçika'daki demir yolu çalışanlarının da greve katılması nedeniyle ülke genelinde tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Ülke genelinde alternatif rotalarla sınırlı sayıda tren seferi yapıldı.

Belçika'nın Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanlar da greve katıldı.

Başkent Brüksel'in toplu taşıma sisteminde görevlilerin de greve iştirak etmesi sebebiyle şehirdeki metro, otobüs ve tramvay seferlerinin neredeyse tamamı iptal edildi.

Anver limanında çalışanların greve katılması nedeniyle faaliyet durdu.

Ülke genelinde çeşitli belediye ve kamu hizmetleri aksarken posta hizmetleri de yapılamadı.

Brüksel'de hükümeti protesto etmek için binlerce kişi Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi. Sloganlar atan göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Mont des Arts Meydanı'na kadar yürüdü.

Grevin nedenleri

Sendikalar, ülkede yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

Bu çerçevede 13 Ocak, 13 Şubat ve 31 Mart'ta da geniş katılımlı grevler düzenlenmiş, hayat durma noktasına gelmişti. Böylece bu yıl hükümetin tasarruf önlemlerine karşı dördüncü büyük protesto yapılmış oldu. Ayrıca, sendikalar 27 Haziran ve 22 Eylül'de de greve gidileceğini açıkladı.

Yeni hükümet, Belçika'da kamu harcamalarını düşürmek üzere bir program hazırladı. Programda, ülkede uygulanan işsizlik maaşında sınırlandırmaya gitmek ve bunun süresini düşürmek yer alıyor. Belçika'da halihazırda koşulların sağlanması halinde sınırsız süreyle işsizlik maaşı alınabiliyor.

Kariyer değişikliğinde ve işsizlik halinde sunulan kamu destekli programların azaltılması da hükümetin planları arasında bulunuyor.

Yeni hükümetin programında, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması, memurların statüsünde ve emeklilik yaşı ile maaş hesaplanmasında reform yapılması, ücretlerin enflasyona göre otomatik olarak artmasını sağlayan endeksleme sisteminin değiştirilmesi gibi çalışanların haklarında ciddi değişiklikler içeren politikalar öne çıkıyor.

Söz konusu politikalar, sendikaların ve çalışanların tepkisini çekiyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Hükümet, Belçika, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belçika'da Genel Grev: Ulaşım ve Hizmetler Aksadı - Son Dakika

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