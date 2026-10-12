Belçika'da kamu çalışanları bütçe kesintileri nedeniyle bir gün iş bıraktı - Son Dakika
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Belçika'da kamu çalışanları bütçe kesintileri nedeniyle bir gün iş bıraktı

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Belçika'da kamu çalışanları, Sosyalist İşçi Sendikasının çağrısıyla hükümetin bütçe ve tasarruf politikalarını protesto etmek için bir günlük greve gitti. Grev nedeniyle ülke genelinde tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi, Brüksel'de metro ve otobüs seferleri azaltıldı.

Belçika'da kamu çalışanları, hükümetin bütçe ve tasarruf politikalarını protesto etmek için greve gitti.

Sosyalist İşçi Sendikasının çağrısıyla çok sayıda memur, Belçika'da kamu hizmetlerine ayrılan kaynakların yetersizliği ve hükümetin gündemindeki yeni bütçe kesintilerine karşı bir günlüğüne iş bıraktı.

Grev, ülke genelinde demir yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Toplu taşımada??????? da aksaklıklar yaşandı. Brüksel'de metro ve otobüs seferleri azaltılırken, bazı tramvay hatları çalıştırılmadı.

Flaman Bölgesi'nde de otobüs ve tramvay hizmetleri büyük ölçüde aksadı.

Grev nedeniyle Brüksel'de kağıt-karton ve ambalaj atıklarının toplanması da aksadı. Belçika'da kamu yayıncılığı da grevden etkilenirken, RTBF ve VRT'nin televizyon ve radyo yayın akışlarında değişiklikler yapıldı.

Ayrıca ülke genelinde eğitim, posta ve cezaevleri gibi kamu hizmetlerinde de aksamalar yaşandı. Sendika, kamu hizmetlerindeki kesintilerin çalışanların iş yükünü artırdığını ve vatandaşlara sunulan hizmetleri olumsuz etkilediğini savunuyor.

Ücretlerin enflasyona göre endekslenmesine yönelik olası müdahaleler ve katma değer vergisinin artırılması olasılığı da sendikanın tepkisini çekiyor.

Kaynak: AA
BrükselBelçikaEkonomiUlaşımMedyaÇevreDünyaKamuSon Dakika

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