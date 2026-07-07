Belçika'da Sıcak Hava Dalga Alarmı - Son Dakika
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Belçika'da Sıcak Hava Dalga Alarmı

07.07.2026 10:58
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Belçika, yılın ikinci sıcak hava dalgası nedeniyle sarı alarm verdi; sıcaklık 34 dereceye çıkacak.

Belçika'da yılın ikinci sıcak hava dalgası nedeniyle pazar gününe kadar sarı alarm verildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), haziran ayındaki 12 günlük rekor sıcak hava dalgasının ardından yılın ikinci resmi sıcak hava dalgasının etkili olduğunu açıkladı.

Açıklamada, ülke genelinde etkisini sürdüren yeni sıcak hava dalgası nedeniyle sarı alarmın pazar gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca kademeli olarak artarak perşembe gününden itibaren ülkenin birçok bölgesinde 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Brüksel'de hafta başında 30 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonuna doğru 34 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Mevcut tahminlere göre sıcak hava dalgasının gelecek haftanın ortalarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Belçika'da sıcak hava dalgasının resmi olarak ilan edilebilmesi için art arda en az 5 gün boyunca en yüksek sıcaklığın 25 derecenin üzerinde seyretmesi, bu günlerin en az 3'ünde ise sıcaklığın 30 derece veya üzerine çıkması gerekiyor.

Sarı alarm kapsamında vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, özellikle yaşlılar ve hassas grupların doğrudan güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınmaları tavsiye ediliyor. Sıcaklığın 35 derecenin üzerine çıkması halinde uyarı seviyesi turuncuya yükseltiliyor.

Haziran ayının sonlarında yaşanan ilk sıcak hava dalgası 12 gün sürmüş, Uccle'deki resmi ölçüm istasyonunda 26 Haziran'da 35,3 derece ile rekor sıcaklık ölçülmüştü. Limburg ve Liege illeri için nadir görülen kırmızı alarm verilmişti.

Aşırı sıcaklar nedeniyle ülkede 1222 fazladan ölüm kaydedilmiş, çok sayıda günlük sıcaklık rekoru kırılmış ve çeşitli etkinlikler güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Belçika'da Sıcak Hava Dalga Alarmı - Son Dakika

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