Belçika Dışişleri Bakanı Prevot: Rus varlıklarının kullanımına itirazımız sürüyor - Son Dakika
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Belçika Dışişleri Bakanı Prevot: Rus varlıklarının kullanımına itirazımız sürüyor

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Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına karşı tutumlarının değişmediğini açıkladı. İsveç, Hollanda, Polonya ve İspanya'nın çağrısına rağmen bu konunun AB ülkeleri arasında yeterli ilgi görmediğini belirten Prevot, el koyma anlamına gelebilecek sürecin büyük riskler içerdiğini vurguladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına karşı tutumlarının değişmediğini bildirdi.

Prevot, İrlanda'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları gayriresmi toplantısının ardından dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsveç, Hollanda, Polonya ve İspanya'nın girişimiyle dondurulmuş Rus varlıkları konusunun yeniden gündeme getirildiğini belirten Prevot, "Ancak bu konu meslektaşlar arasında pek ilgi veya istek uyandırmadı." ifadesini kullandı.

Prevot, "Belçika'nın bir yıldır değişmeyen tutumunu tekrar vurgulamaya özen gösterdim. İtirazımızın ardındaki nedenler sihirli bir şekilde ortadan kaybolmadı. Bu varlıkların el koyma anlamına gelen bir süreçle kullanılması çok büyük riskler içerir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın kısa vadeli bütçe ihtiyaçlarının da farkında olduklarını ve desteğin sürdürülmesi gerektiğini anlatan Prevot, Belçika'nın Rus varlıkları konusundaki tutumunun değişmediğine dikkati çekti.

İsveç, Hollanda, Polonya ve İspanya geçen hafta AB'ye, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'yı desteklemek amacıyla kullanılmasına yönelik yeni seçenekleri değerlendirme çağrısında bulunmuştu.

Dört ülkenin dışişleri bakanları tarafından gönderilen ortak mektupta, Ukrayna'nın kısa ve uzun vadede daha fazla mali desteğe ihtiyaç duyduğu belirtilerek, "Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından Ukrayna yararına nasıl daha fazla faydalanabileceğimiz konusuna yeniden dönmenin zamanının geldiğine inanıyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Mektupta, geliştirilecek yöntemlerin uluslararası hukuka uygun olması ve doğabilecek mali ve ekonomik risklerin bütün AB ülkeleri tarafından paylaşılması gerektiği vurgulanmıştı.

Dondurulmuş varlıklar süreci

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından uygulanan yaptırımlar kapsamında Rusya Merkez Bankasına ait yaklaşık 210 milyar avroluk varlık AB ülkelerinde dondurulmuştu.

Bu varlıkların yaklaşık 185 milyar avroluk bölümü Brüksel merkezli menkul kıymet takas ve saklama kuruluşu Euroclear'da tutuluyor.

AB Komisyonu geçen yıl dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan nakdin Ukrayna'ya verilecek bir kredinin finansmanında kullanılmasını önermişti.

Belçika, planın Rusya'nın açabileceği davalar ve tazminat taleplerinden doğacak risklerin paylaşılmasına ilişkin yeterli güvence içermediğini belirterek öneriye karşı çıkmıştı.

Belçika'nın çekincelerinin giderilememesinin ardından AB ülkeleri, Ukrayna'ya ortak borçlanma yoluyla 90 milyar avroluk kaynak sağlanmasını kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Belçika Dışişleri Bakanı Prevot: Rus varlıklarının kullanımına itirazımız sürüyor - Son Dakika

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