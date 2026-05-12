Belçika Kraliçesi İstanbul'da İş Buluşmasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika Kraliçesi İstanbul'da İş Buluşmasında

12.05.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜSİAD ve VBO-FEB iş birliğiyle İstanbul'da Türkiye-Belçika ekonomik ilişkileri masaya yatırıldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Belçika Girişimciler Federasyonu (VBO-FEB) ev sahipliğinde Belçika Kraliçesi Mathilde onuruna İstanbul'da üst düzey bir iş dünyası buluşması düzenlendi.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Belçika Kraliçesi Mathilde'nin himayesinde Türkiye'ye gerçekleştirilen Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında düzenlenen toplantı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütcü'nün katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Brüksel, Flaman ve Valon bölge hükümetlerinden üst düzey temsilciler ile Türkiye ve Belçika iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Toplantıda, Türkiye ile Belçika arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir büyüme alanlarında işbirliği imkanları, sanayi ve değer zincirleri ekseninde ortak fırsatlar ile Türkiye-Belçika-AB ilişkilerinin geleceği ele alındı.

Etkinlikte, kamu ve özel sektör temsilcileri arasında üst düzey temasların artırılması ve Türkiye ile Belçika iş dünyası arasında daha güçlü bir stratejik diyaloğun geliştirilmesi hedefi öne çıktı.

Açıklamada toplantıya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, "İki ülkenin iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getiren bu etkinlik Türkiye-Belçika ilişkilerini daha stratejik ve sonuç odaklı bir ortaklığa dönüştürme yönünde önemli bir adım." ifadesini kullandı.

Etkinliğin aynı zamanda, küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde Türkiye-AB ilişkilerinin taşıdığı stratejik değeri de bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Diren, şunları kaydetti:

"AB rekabet gücünü ve ekonomik güvenliğini güçlendirmeye yönelik girişimlerini ilerletiyor. Bu yöndeki tüm çalışmaların, Türkiye'nin Avrupa sanayisi ve değer zincirleri içindeki entegre rolünü tam anlamıyla yansıtması gerekiyor. Tüm bu gelişmeler, AB-Türkiye ilişkilerinde daha kapsayıcı, kurumsallaşmış ve ortak kurallara dayalı bir yaklaşımın gerekliliğini gösteriyor. Bu çerçevede, AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin güncellenmesi artık yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir gereklilik haline gelmiş durumda."

VBO-FEB Onursal Başkanı Rene Branders ise Belçika Ekonomik Misyonu'nun iki ülke iş dünyası açısından önemine dikkati çekti.

Türkiye'ye gerçekleştirilen Belçika Ekonomik Misyonu'nun büyük önem taşıdığına inandığını belirten Branders, "Bu misyon, Belçika ve Türkiye iş dünyalarını doğrudan bir araya getirerek ticaretin, yatırımların ve uzun vadeli ortaklıkların güçlenmesine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Branders, misyonun aynı zamanda, AB-Türkiye ekonomik ilişkilerinin daha geniş bir perspektifle ele alınması ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun ilerletilmesi için de önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, "Gümrük Birliği'nin, entegre değer zincirleri, dijitalleşme ve sürdürülebilir büyüme gibi günümüz ekonomik gerçeklerine uyumlu hale getirilmesi her iki taraf açısından stratejik önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belçika Kraliçesi İstanbul'da İş Buluşmasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi

10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:24
Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı
Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
08:56
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:06:29. #7.13#
SON DAKİKA: Belçika Kraliçesi İstanbul'da İş Buluşmasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.