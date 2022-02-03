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Belçika limanlarına siber saldırı - Son Dakika

Belçika limanlarına siber saldırı

03.02.2022 15:12
Belçika limanlarına siber saldırı

Belçika'nın Anvers ve Gent limanlarına yapılan siber saldırılar nedeniyle petrol ve kargo terminallerinin faaliyeti olumsuz etkilendi.

Belçika'nın Anvers ve Gent limanlarına yapılan siber saldırılar nedeniyle petrol ve kargo terminallerinin faaliyeti olumsuz etkilendi.

Belçika'nın de Morgen gazetesinde yer alan habere göre, Anvers ve Gent limanı hafta sonundan itibaren siber saldırılara maruz kaldı.

Limanlarda faaliyet gösteren bazı firmaların bilgisayar sistemleri siber saldırılardan olumsuz etkilenirken, limanlardaki petrol depo ve terminallerinde yükleme sorunları yaşandı.

Kargo terminallerine de yansıyan sorunlar, Güney Amerika ve Avustralya'dan gelen muz, kivi ve ananas gibi tropikal meyve sevkiyatlarını aksattı.

Ayrıca, sistemlerdeki yavaşlama nedeniyle gemiler liman girişinde kuyruk oluşturdu.

Anvers Başsavcılığı, bilişim suçları biriminin desteğiyle siber saldırıya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan, Almanya ve Hollanda'da da bazı tesisler benzer siber saldırıların hedefi oldu.

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Belçika, Anvers, Petrol, Gent, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Belçika limanlarına siber saldırı - Son Dakika Ekonomi


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