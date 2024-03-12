Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kırsal Mahallelere 9 Köy Fırını Kazandırdı

Ekonomi

Kırsal mahallelere yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerle vatandaşların büyük takdirini kazanan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 5 yılda 9 kırsal mahalleye 9 köy fırını kazandırdı.

Pursaklar Belediyesi tarafından, mahalle sakinlerinin ekmek ve çörek yapımı başta olmak üzere bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde geniş katılımlı toplantılarda birbirinden lezzetli yemekleri gönül rahatlığıyla yapabilmeleri için 9 kırsal mahalleye 9 köy fırını kazandırıldı.

"Köy Fırınlarımız, hemşehrilerimiz arasındaki bağı daha da güçlendirme imkanı sağlarken, komşular arası paylaşım duygusunu da artırıyor"

Kırsal mahallelerdeki vatandaşların kolaylıkla kullanabilecekleri 9 mahalleye 9 köy fırını kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "5 yılda 9 kırsal mahallemizde yapımını tamamladığımız Köy Fırınlarında, ekmek ve çörek yapımı başta olmak toplu yemek organizasyonlarında mahalle sakinlerimizin işlerini oldukça kolaylaştırdık. Köy Fırınlarımız, hemşehrilerimiz arasındaki bağı daha da güçlendirme imkanı sağlarken, komşular arası paylaşım duygusunu da artırıyor. Tek seferde birçok yemeğin piştiği köy fırınlarımızı tüm mahalle halkımızın en iyi şekilde kullanmalarını temenni ediyorum" dedi.

Karşıyaka Mahallesi, Kösrelikkızığı Mahallesi, Kurusarı Mahallesi, Saray Fatih Mahallesi, Saray Osmangazi Mahallesi, Gümüşoluk Mahallesi, Yuva Mahallesi Sirkeli Yeşilyurt ve Yeşilova Mahallelerinde aktif olarak kullanılan köy fırınlarının mahallelerine kazandırılmasından dolayı vatandaşlar, Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkürlerini iletti. - ANKARA