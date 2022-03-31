Belediye borcu ödemeyince su basan pompaların elektriği kesildi! 42 bin kişi susuz kaldı - Son Dakika
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Belediye borcu ödemeyince su basan pompaların elektriği kesildi! 42 bin kişi susuz kaldı

31.03.2022 18:28

Zonguldak'ta Kozlu ilçesinde yaklaşık 3 milyon liralık elektrik borcu ödenmeyince ilçeye su basan pompaların elektriği kesildi. 42 bin nüfuslu ilçe susuz kaldı. Belediye Başkanı Ali Bektaş, olayın kasıtlı yapıldığını öne sürerken, vatandaşlar borcunu ödemeyen belediyeye isyan etti.

Kozlu Belediyesi 42 bin nüfuslu ilçeye su basan pompaların yaklaşık 3 milyonu bulan elektrik faturalarını ödeyemedi. İki aylık süreçte borç ödenmeyince firma belediyeye borcun ödenmesi için ihtar çekti. Ancak bu süreçte de borç ödenmeyince firma ilçenin şebeke hattına su sağlayan pompaların elektriğini keserek sayaçları mühürledi.

VATANDAŞ BELEDİYEYE TEPKİLİ

Yaşananların ardından Kozlu Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından süreci aktaran bir paylaşım yaptı. Vatandaşlar ise belediyenin şikayet değil çözüm yeri olduğunu belirterek, "Borcunu ödemezsen kesilir, mazeret değil çözüm üretin" diye belediyeye tepki gösterdi.

Belediye borcunu ödemedi, 42 bin nüfuslu ilçe susuz kaldı! Vatandaşlar ateş püskürüyor

BELEDİYE BAŞKANI KASITLI YAPILDIĞINI İDDİA EDİYOR

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Ali Bektaş ise firmanın bazı durumlarda 40-50 milyona yakın faturaları görmezden gelip 3 milyon liralık borç nedeniyle elektrikleri kesmesinin kasıtlı olduğunu iddia etti. Görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Bektaş, "Her şey para değil. Sağlık var. İlçemizde hastaneler var" diyerek tepkisini sürdürdü.

Bektaş, borcu ödeyeceklerini herkesten özveri beklediklerini ifade ederek, "İki aylık normalde ödeme yapılmayınca elektriği kestiler. Kurumlar arası görüşmeler devam ediyor. Ben direk kınama yapmadım. Belediye olarak yapmışızdır. Sonuçta kınanacak olay. Başka bir şeye benzemez. Her şey para değildir. Mutlaka borcumuzu ödemek zorundayız. Sağlık var, hastaneler var. Para meselesi zaten çözülecek. Herkesten özveri bekliyoruz. Kasıtlı yaptı diye düşünüyorum. Kınama ondandır. Yoksa iki aylık borç için elektrik kesilmez. İnsanların sağlığı önemli. Üç milyon liralık borç Kozlu Belediyesi için büyük bir borç değildir. Bugüne kadar 40-50 milyon liralık fatura kesildi. Hepsini ödeyen belediye, sıkıştı. Elektrik zamları belediyeleri, vatandaşı da etkiledi. Bu kesintinin bizim belediyemize kasıtlı olarak yaptığını düşünüyorum. Bundan önce 4 milyon lira biriktiydi. Hemen krediyi çektik ödedik. Üç milyon kredi çekilir, ödenir. Ancak bunun birisinin yüzde 100 kasıtlı yaptığına inanıyorum. Bunu başka belediyelere yapmazlar. Kaldı ki benim onlarla zorum yok, ilişkim yok. Derdim de yok" dedi.

Belediye borcunu ödemedi, 42 bin nüfuslu ilçe susuz kaldı! Vatandaşlar ateş püskürüyor

"SORUNU ÇÖZECEĞİZ AMA BUNLARI UNUTACAK DEĞİLİZ"

Başkan Bektaş, 42 bin nüfuslu ilçenin elektriğinin kesilmesinin kolay bir şey olmadığını aktararak, "Artık seçimler yanaştığı zaman herkesten her şeyi bekliyorum. Herkesten her şeyi bekliyorum. İktidarız ama hala daha iktidarı yıkmak için bu memlekette canını verecek olan insanlar var. Sorunu çözeceğiz İnşallah. Bizde sorun uzun sürmez. Ama unutacak da değiliz bunları. 42 bin nüfuslu insanın olduğu ilçede elektriği keseceksin. Öyle kolay şeyler değildir. Biz borcumuzdan dolayı sıkıntımız yok. Bir sürü borçlandık, borcumuzu ödedik. Sonuçta kamu kuruluşu burası. Dalga mı geçiyoruz? Çocuk muyuz biz?" şeklinde konuştu.

Belediye borcu ödemeyince su basan pompaların elektriği kesildi! 42 bin kişi susuz kaldı
Belediye borcu ödemeyince su basan pompaların elektriği kesildi! 42 bin kişi susuz kaldı
Belediye borcu ödemeyince su basan pompaların elektriği kesildi! 42 bin kişi susuz kaldı
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Belediye Başkanlığı, Ali Bektaş, Borç, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belediye borcu ödemeyince su basan pompaların elektriği kesildi! 42 bin kişi susuz kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye borcu ödemeyince su basan pompaların elektriği kesildi! 42 bin kişi susuz kaldı - Son Dakika
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