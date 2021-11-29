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Belediye sitesi tekstil kurs merkezine dönüştürülecek - Son Dakika

Belediye sitesi tekstil kurs merkezine dönüştürülecek

29.11.2021 10:23
Belediye sitesi tekstil kurs merkezine dönüştürülecek

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye sitesindeki bazı işyerlerinin tekstil kurs merkezine dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye sitesindeki bazı işyerlerinin tekstil kurs merkezine dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Turhal Belediyesi ilçede iş imkanlarını artırarak istihdama katkı sağlamak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda belediyesi sitesi içerinde bulunan bazı iş yerlerinin tekstil kurs merkezi haline getirilmesi için tadilat çalışması başlatıldı. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, kurs merkezi olarak planlanan iş yerindeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Bekler, sosyal, kültürel ve eğitim hayatına güçlü katkılar sağlayabilmek için çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek "Toplumun tüm kesimlerinin aynı düzeyde gelişmesi, değişmesi ve ilerlemesi noktasında hayata geçirdiğimiz projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. İçinde bulunduğumuz alanda belediyemiz bünyesinde eğitim verecek olan tekstil kurs merkezimizi açmak için hazırlık yapıyoruz. Kursumuz da bir tekstil firmasının ihtiyaç duyduğu alanlarda, alanında uzman eğiticiler tarafından overlokçu, makineci, paketlemeci yani bir tekstil fabrikasında ihtiyaç duyulan tüm alanlarda işine hakim iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 'dedi.

Hedeflerinin Turhal'ı tekstil üretiminde marka bir şehir haline getirmek olduğunu belirten Başkan Bekler, "Turhal'ımızda yeni iş sahaları oluşturarak istihdamı artıracak, ilçe ekonomimize katkıda bulunacak çalışmalarımızdan bir diğeri olan meslek yüksekokulu yanında planlamalarını yaptığımız tekstil kent projemiz için ülkemizde faaliyet gösteren büyük tekstil firmaları ile görüşmeler yapıyoruz. Bölgemize kazandırmayı arzuladığımız yatırımlar için alt yapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem kara hem de yapımı bu sene sonunda tamamlanacak olan Tokat Havalimanına yakınlığı nedeniyle hava ulaşımı ve nakliye konusunda da sıkıntısız bir şehir olan Turhalımızı her konudan çok iyi yerlere getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. - TOKAT

Belediye sitesi tekstil kurs merkezine dönüştürülecek
Belediye sitesi tekstil kurs merkezine dönüştürülecek
Belediye sitesi tekstil kurs merkezine dönüştürülecek

Turhal Belediyesi, İlker Bekler, Turhal, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belediye sitesi tekstil kurs merkezine dönüştürülecek - Son Dakika Ekonomi


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