Belediyeden bin kişiye sıcak yemek

Kilis Belediyesi tarafından maddi durumu yerinde olmayan yaşlılara günde bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İhtiyaç sahiplerinin yanında olup, gerekli desteği sağlayacağının daha önce sözünü verdiklerini ifade ederek, " "WFP, IOM ve GİZ projelerinin finanse ettiğimiz günlük bin adet sıcak yemek dağıtımımız, maddi durumu iyi olmayan yaşlı ailelere verilmeye devam ediyor. Daha önce dar geliri vatandaşlara verdiğimiz sözü yerine getirmeye devam ediyoruz. Sözümüzde durarak ihtiyaç sahiplerine günlük sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bereket ve huzur dolu bir oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KİLİS