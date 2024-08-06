Belediyeler SGK prim borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunuyor

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK prim borcuna ilişkin, "Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belediyelerin SGK'ya olan borçlarına ilişkin konuşan Işıkhan, bazı belediyelerin yapılandırma için başvuruda bulunduğunu ifade etti.

"Belediyelerden yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu"

Işıkhan, gündemde yer alan belediyelerin SGK'ya olan prim borçlarına ilişkin soruya yönelik, "Ödeme talebinde bulunanlar oldu, o gün Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında yapmış olduğu açıklamadan sonra biz de gerekli açıklamaları yaptık. Belediyelerden yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu. Gün geçtikçe daha çok belediye özellikle prim borçlarının yapılandırılması için bize başvuruda bulunacaktır" ifadelerine yer verdi.

İşten çıkarılan belediye işçileri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, "Rehberlik Teftiş Başkanlığımız aracılığı ile bize gelen her türlü şikayeti değerlendirmekte ve anında müfettiş görevlendirmekteyiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA