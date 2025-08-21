Bellona 2026 Koleksiyonu Tanıtıldı

Bellona, 2026 yılına özel hazırladığı koleksiyonu için tanıtım etkinliği düzenledi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bellona Genel Merkezi'ndeki AR-GE Showroom'da gerçekleştirilen etkinlik, özel sunumla başladı.
Modern yaşamın ihtiyaçlarına yönelik 2026 yılı için hazırlanan yeni tasarımların tanıtıldığı etkinlikte katılımcılar, koleksiyona ilişkin detaylı bilgi edindi.
Sektör temsilcileri ve marka yetkililerini bir araya getirerek görüş alışverişi yapmasını sağlayan organizasyon, akşam yemeğiyle sona erdi.
"Bugünün Tasarımı, Yarının Yaşamı" mottosuyla hareket eden Bellona, 2026 koleksiyonunda kaliteli, fonksiyonel ve estetik ürünler sunmayı hedefliyor.
