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Bergama'daki serbest bölge için çalışmalar martta başlayacak - Son Dakika

Bergama'daki serbest bölge için çalışmalar martta başlayacak

15.12.2021 09:04
Bergama'daki serbest bölge için çalışmalar martta başlayacak

Bergama'da kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde çalışmaların mart ayında başlayacağı belirtildi.

Bergama'da kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde çalışmaların mart ayında başlayacağı belirtildi.

Serbest bölge için Bergama Ticaret Odası'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş (ESBAŞ) Üst Yöneticisi Faruk Güler, bölgede 20 bin kişinin istihdamının hedeflendiğini bildirdi.

Yurt dışına çıkacak bir tırın 24 saatte ancak sınıra gidebildiğini aktaran Güler, Batı Anadolu Serbest Bölgesi tamamlandığında buradaki gümrük kapısından çıkacak tırın 1915 Çanakkale Köprüsünü kullanarak aynı sürede Avrupa ülkelerine varmış olabileceğini aktardı.

Bu avantaj nedeniyle bölgenin tercih noktası olacağına işaret eden Güler, "Serbest bölgede çalışacak insanların bölgenizden olmasını istiyorsanız dışarıdaki akrabalarınızı, dostlarınızı şimdiden ilçeye geri çağırın" dedi.

Bergama Ticaret Odası BERTO Başkanı Fikret Ürper de serbest bölgede çalışmaların bir an önce başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Toplantıya katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de serbest bölgeye hazırlıkla ilgili eğitim, istihdam ve trafik çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ege Serbest Bölgesi, Batı Anadolu, Ticaret, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bergama'daki serbest bölge için çalışmalar martta başlayacak - Son Dakika Ekonomi


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