Berlin Havalimanı'nda Uçuşlar Geçici Olarak Durduruldu
Berlin Havalimanı'nda Uçuşlar Geçici Olarak Durduruldu

12.03.2026 00:43
Brandenburg Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim ihbarı üzerine uçuşlar durduruldu, sonra normale döndü.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Brandenburg Havalimanı'nda (BER), "tanımlanamayan bir uçan nesne görüldüğü" ihbarı üzerine uçuş operasyonları, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak askıya alındı.

Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.40 (TSİ 20.40) sularında başlayan kesintinin ardından operasyonların normale döndüğü belirtildi.

Açıklamada, "Uçuş operasyonlarını tedbir amaçlı ve standart güvenlik prosedürleri gereği geçici olarak durdurmak zorunda kaldık. Şu an itibarıyla hava trafiği yeniden başladı." ifadeleri kullanıldı.

Almanya Federal Polisinden yapılan açıklamada, "ihbarın ardından bölgede geniş çaplı bir tarama gerçekleştirildiği ancak herhangi bir dron veya şüpheli nesneye rastlanmadığı" bildirildi.

Açıklamada, söz konusu cismin varlığının teyit edilemediği ancak olaya ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Havalimanı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, alarm, bir hangarda görevli personelin gökyüzünde sıra dışı bir cisim fark etmesi üzerine verildi.

Berlin Brandenburg Havalimanı'nda benzer bir olay, 31 Ekim 2025'te de yaşanmış, tespit edilen bir dron nedeniyle uçuşlar 2 saat süreyle durdurulmuştu. O dönemde, 11 uçak Leipzig, Dresden ve Hamburg gibi şehirlere yönlendirilmiş, bazı dış hat uçuşları ise iptal edilmişti.

Kaynak: AA

Brandenburg, Güvenlik, Olaylar, Ekonomi, Berlin, Son Dakika

