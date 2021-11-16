BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,85 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,85 255 246 9 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,63 52 50 2 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,62 6 6 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 3,09 29 29 0 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,88 109 102 7 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,83 29 29 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,72 15 15 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 15 15 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı!

İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti

Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz

Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı

Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı

Çeyrek altın tarihinin en yüksek seviyesini gördü

Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir