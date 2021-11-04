En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,65 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,27 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016879
|-0,65
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,039483
|-0,48
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,037091
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,053735
|-0,25
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019631
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018387
|-0,22
|VEM Standart EYF
|0,072660
|-0,12
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,023046
|-0,11
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022417
|-0,10
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,057282
|-0,10
Kaynak: AA
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