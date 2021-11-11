En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,71 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,31 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,28 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,078213 1,71 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,061877 1,31 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,020235 1,28 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,210168 1,24 VEM Altın Katılım EYF 0,064314 1,23 Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,023791 1,22 ZEM Altın Katılım EYF 0,061369 1,20 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,176157 1,19 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,056385 1,18 HEM Altın Katılım EYF 0,037761 1,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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