En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,44 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 3,00 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF" ve yüzde 2,95 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,012324 3,44 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,076526 3,00 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,196257 2,95 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,020037 2,94 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,049673 2,91 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,141168 2,88 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,172907 2,88 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,135711 2,86 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,197997 2,86 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,058847 2,86 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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