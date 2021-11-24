BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,144245 7,61 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,154511 7,61 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,144439 7,27 Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF 0,075879 7,13 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,083137 7,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,088421 8,35 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,026823 4,40 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,029863 3,23 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,012432 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,082807 6,97 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,042300 4,60 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,013809 4,21 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,013096 3,66 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,156218 2,81 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,111698 6,44 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,183128 5,98 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,116304 5,96 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,303811 5,56 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,053168 5,54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,044963 7,61 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,014047 6,56 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,039307 2,43 Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF 0,019021 2,29 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,031623 2,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,076273 7,27 Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF 0,079325 7,16 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,069736 7,16 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,072910 7,06 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,075723 6,93 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032945 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,029743 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,082477 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,077840 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,082718 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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