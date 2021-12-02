En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,14 ile "Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015154 -1,69 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,074018 -0,14 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,043570 -0,13 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,037273 -0,13 Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF 0,021365 -0,11 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,025658 -0,11 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,069005 -0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,078102 -0,09 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,034742 -0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,066900 -0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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