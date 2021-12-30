En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,01 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF", yüzde 3,99 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 3,76 ile "Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,026900
|4,01
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,211610
|3,99
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,080538
|3,76
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,211856
|3,73
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,187312
|3,72
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,076956
|3,70
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,114288
|3,63
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,220793
|3,63
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,135249
|3,60
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,166290
|3,59
Kaynak: AA
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