Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,30 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF", yüzde 4,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 4,18 ile "Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,022686
|4,30
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,222737
|4,21
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,066593
|4,18
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,195100
|4,13
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,119281
|4,07
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,231234
|4,04
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,161972
|4,03
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,223870
|4,03
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,117933
|3,96
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,105624
|3,94
Kaynak: AA
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