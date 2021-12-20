En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,85 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 8,75 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 8,73 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,097408
|8,85
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,099592
|8,75
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,061839
|8,73
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,101912
|8,72
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,033786
|8,72
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,092937
|8,72
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,106364
|8,72
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031164
|8,71
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,099751
|8,71
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,109902
|8,71
Kaynak: AA
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