BES Teminatlı Kredi Uygulamasında 354 Başvuru Kesinleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BES Teminatlı Kredi Uygulamasında 354 Başvuru Kesinleşti

Bireysel emeklilik sistemi çerçevesinde 354 kredi başvurusu onaylandı, teminat 99,4 milyon lira.

19.09.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bireysel emeklilik sistemi (BES) teminatlı kredi uygulaması kapsamında 354 kredi başvurusu kesinleşirken, merkezi alacağın devri fonuna aktarılan teminat tutarı 99,4 milyon lira oldu.

BES birikimlerinin banka kredilerine teminat olarak sunulması uygulaması üç ayı geride bıraktı.

AA muhabirinin Emeklilik Gözetim Merkezi sitesinden derlediği bilgilere göre, 13 Eylül itibarıyla bankalar tarafından iletilen kredi başvuru sayısı 443, gösterilen teminat tutarı ise 134 milyon 758 bin lira oldu.

354 kredinin başvurusu kesinleşti

Emeklilik şirketleri, 382 kredinin 107 milyon 436 bin liralık teminatına onay verirken, en çok kredi talebi Türk Ekonomi Bankasından (TEB) geldi. TEB'i, Türkiye İş Bankası ve Halkbank takip etti.

Yapılan başvuruların yüzde 80'i olan 354 kredinin başvurusu kesinleşirken, merkezi alacağın devri fonuna aktarılan teminat tutarı 99 milyon 441 bin lira oldu.

BES teminatlı kredi için katılımcılar Aktif Bank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Halkbank, TEB ve Türkiye İş Bankasına başvurabiliyor.

Kredi karşılığında teminata alınacak BES birikimleri, talep edilen kredi tutarının 1,2 katına denk geliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BES Teminatlı Kredi Uygulamasında 354 Başvuru Kesinleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:55:11. #1.12#
SON DAKİKA: BES Teminatlı Kredi Uygulamasında 354 Başvuru Kesinleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement