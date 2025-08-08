BeSTAR Programı Mezunlarını Uğurladı - Son Dakika
BeSTAR Programı Mezunlarını Uğurladı

08.08.2025 12:35
BEDAŞ'ın BeSTAR Programı, 25 genç mühendis adayını mezun etti; dört proje ödüllendirildi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından 2020'de hayata geçirilen ve sektörde örnek uygulamalar arasında gösterilen BeSTAR Yeni Nesil Mühendis Gelişim Programı, yeni dönem mezunlarını uğurladı.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin elektrik, elektrik-elektronik, endüstri ve enerji sistemleri mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen ve şubatta başlayan programı başarıyla tamamlayan 25 genç mühendis adayı, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı.

Program süresince haftanın üç günü BEDAŞ bünyesindeki teknik birimlerde saha deneyimi kazanan BeSTAR genç mühendis adayları, dönem sonunda bireysel proje sunumları gerçekleştirdi. Stajları boyunca edindikleri bilgileri özgün fikirlerle harmanlayarak geliştirdikleri projeler, değerlendirme jürisi tarafından incelendi. Yapılan değerlendirme sonucunda dört proje ödüle layık görüldü.

Staj sonrasında birçoğu BEDAŞ'ta görev alıyor

Bu yıl bini aşkın adayın başvurduğu BeSTAR Programı'nda, çok aşamalı seçme ve yerleştirme süreci başarıyla yürütüldü. Mülakatlar, münazara çalışmaları ve teknik yeterlilik değerlendirmeleri sonrasında programa 25 katılımcı seçildi.

Yüzlerce aday arasından yapılan değerlendirmeler sonrasında belirlenen öğrenciler, BEDAŞ'taki stajları sonrasında şirkette kritik noktalarda görev yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, gençlere hem teknik gelişim hem de iş hayatına hazırlık açısından katkı sunan bu programın artık kurumsal bir kültüre dönüştüğünü belirtti.

Programın yalnızca staj süreci değil, genç mühendis adaylarının potansiyellerini ortaya koyabildiği, gerçek iş deneyimi kazandığı ve sektörle doğrudan temas kurabildiği çok boyutlu bir gelişim yolculuğu olduğunu kaydeden Yiğit, "Ülkemizin değerli üniversitelerinden gelen bu değerli gençlerin, saha deneyimleriyle olgunlaşmaları, yaratıcı fikirlerle projeler üretmeleri ve bu deneyimi tutkuyla sahiplenmeleri bizler için çok kıymetli. İnanıyorum ki bu programa katılan her bir arkadaşımız, gelecekte enerji sektörünün dönüşümünde söz sahibi olacak. Mezun olan tüm katılımcılarımızı gönülden tebrik ediyor, yollarının açık ve aydınlık olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

