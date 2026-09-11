Beyağaç\'ta ata tohumları gelecek sezon için toprakla buluşmaya hazırlanıyor

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde üretilen 'Kapya, Kale, Beyağaç ve Kayaca' cinsi yöresel biberlerden elde edilen ata tohumlarını gelecek sezon için hazırlanıyor. Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün de ata tohumlarının korunmasının ilçenin tarımsal mirası açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yaz ayları boyunca tarlalarda devam eden biber hasadı, aynı zamanda gelecek yılın üretiminin de başlangıcını oluşturuyor. İlçede çiftçilik yapan 52 yaşındaki Hatice Parıldayan, yıllardır elinde bulunan ata tohumlarını kaybetmeden üretime devam ediyor. Parıldayan, bu yıl yetiştirdiği dört farklı biber çeşidinin tohumlarını gelecek sezon yeniden toprakla buluşturmak üzere ayırmaya başladı. Bir dönümlük arazisinde Kapya biberi, Kale biberi, Beyağaç biberi ve Kayaca biberi yetiştiren Parıldayan, her sezon üretimin ilk adımını önceki yıldan sakladığı tohumlarla atıyor. Tohumlardan elde ettiği fideleri tarlasına diken üretici, yaz boyunca bakımını yaptığı biberlerden yaklaşık 500 kilogram ürün hasat ediyor.

Üretimin hasatla sona ermediğini anlatan Parıldayan, yeni sezon için en önemli işlerden birinin tohumluk biberlerin belirlenmesi olduğunu söyledi. Sağlıklı ve iyi gelişen ürünlerden gelecek yıl kullanılmak üzere tohum aldığını belirten Parıldayan, böylece yıllardır devam eden üretim zincirini bozmadan sürdürüyor. Parıldayan, "Her biberin kendine özgü özelliği var. Biz yıllardır bu çeşitleri yetiştiriyoruz. Ürünümüzü toplarken gelecek yılı da düşünüyoruz. Güzel ve sağlıklı biberlerimizden tohumlarımızı ayırıyoruz. Onları saklayıp gelecek yıl yeniden fide yapıyoruz. Böylece elimizdeki tohumu kaybetmeden üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Hayvan gübresi kullanıyor, damlama sistemiyle suluyor

Bir dönümlük tarlasından sezon boyunca yaklaşık 500 kilogram biber topladığını belirten Parıldayan, ürünlerini bu yıl kilogramı yaklaşık 70 TL'den sattığını ifade etti. Üretimde toprağın verimliliğine önem verdiğini anlatan Parıldayan, tarlasında hayvan gübresinden yararlandığını işaret etti. Fidelerin dikilmesinden ürünlerin olgunlaşmasına kadar geçen süreçte tarlayla sürekli ilgilenilmesi gerektiğini belirten Parıldayan, ata tohumuyla üretimin kendileri için yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını, yıllardır devam eden bir alışkanlığın ve tarım kültürünün de parçası olduğunu ifade ederek; "Bizim için tohumu saklamak çok önemli. Bugün ayırdığımız tohum gelecek yıl tarlamızdaki ürün olacak. O üründen tekrar tohum alacağız. Yıllardır bu şekilde devam ediyoruz. Elimizdeki ata tohumlarının kaybolmasını istemiyoruz" dedi.

Pütün; "Ata tohumu sadece bugünün değil, geleceğin de emaneti"

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün de ilçede geleneksel yöntemlerle üretim yapan çiftçilerin yerel tarım kültürünün devamlılığı açısından önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Ata tohumlarının korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çeken Pütün, "Beyağaç üretken toprakları ve çiftçilik kültürüyle önemli bir potansiyele sahip. Üreticilerimizin yıllardır ellerindeki tohumu koruyarak üretime devam etmesi bizim için çok kıymetli. Ata tohumu yalnızca bugün elde ettiğimiz ürün değildir; gelecek nesillere bırakacağımız tarımsal mirasımızdır. Hatice Parıldayan gibi üreticilerimizin bu emeği yerel çeşitlerimizin yaşaması açısından değerlidir" dedi.

Yerel ürünlerin ekonomik değerinin artırılması gerektiğini de ifade eden Başkan Pütün, Beyağaç'ta üretilen ürünlerin tanıtılmasının hem çiftçiye hem de ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.