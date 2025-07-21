Beyin Sağlığı Her Yaşta Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Beyin Sağlığı Her Yaşta Önemli

21.07.2025 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, beyin sağlığının her yaşta korunması gerektiğini vurguladı.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, beyin sağlığının yalnızca yaşlılık döneminde değil, yaşamın her aşamasında özen gerektirdiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dünya Nöroloji Federasyonu bu yıl 22 Temmuz Dünya Beyin Günü'nün temasını "Her Yaşta Beyin Sağlığı" olarak belirledi. Tema, beyin sağlığının yalnızca yaşlılıkla ilişkilendirilmemesi gerektiğine dikkati çekiyor.

Küresel verilere göre her iki kişiden biri yaşamı boyunca bir nörolojik hastalıkla karşı karşıya kalıyor. Bu hastalıklar arasında epilepsi, migren, inme, parkinson, alzaymır, dikkat eksikliği ve otizm yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, beyin sağlığının anne karnından itibaren korunması gereken bir süreç olduğunu kaydetti.

Beynin düşünme, karar verme, duyguları yönetme, hatırlama ve öğrenme gibi temel işlevlerini hatırlatan Bingöl, sağlıklı bir beynin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Beyin sağlığının yalnızca bir hastalık sonrası tedaviyle değil, önleyici yaklaşımla korunabileceğini belirten Bingöl, günlük yaşam alışkanlıklarının bu konuda belirleyici rol oynadığına işaret etti.

Bingöl, sağlıklı beyin için Akdeniz tipi beslenme, her gün en az 30 dakika tempolu yürüyüş, yetişkinler için günde 7-8 saat kaliteli uyku, stres yönetimi, kitap okumak, bulmaca çözmek gibi zihinsel aktiviteler ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi önerilerinde bulundu.

Her yaşın beyin sağlığı açısından farklı ihtiyaçlar taşıdığına dikkati çeken Bingöl, şunları kaydetti:

"Bebeklikte beyin gelişimi için sağlıklı bir gebelik süreci ve güvenli bir doğum çok önemlidir. Çocukluk döneminde ise koruyucu bir çevre ve nitelikli bir eğitim sistemi beyin gelişimini destekler. Ergenlikte duygusal dengeyi sağlayacak ruhsal destek gerekirken, yetişkinlikte sağlıklı yaşam alışkanlıkları ön plana çıkar. İleri yaşlarda ise sosyal bağların güçlendirilmesi ve düzenli sağlık kontrolleri, beyin sağlığının korunmasına katkı sağlar. Beyin sağlığı bir lüks değil, bir yaşam önceliğidir. Herkes, her yaşta, kendi hayatında küçük ama etkili adımlarla beynine iyi bakabilir. Bugün atacağımız adımlar, hem bugünkü hem de gelecekteki zihinsel sağlığımızı belirler. Dünya Beyin Günü vesilesiyle herkesi bu konuda düşünmeye ve harekete geçmeye davet ediyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Bingöl, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beyin Sağlığı Her Yaşta Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Referandumsuz yeni anayasa olmaz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Referandumsuz yeni anayasa olmaz
İlayda’nın son görüntüleri ortaya çıktı İlayda'nın son görüntüleri ortaya çıktı
İsrail yardım için bekleyen sivilleri hedef aldı Gazeteci canlı yayında gözyaşlarına boğuldu İsrail yardım için bekleyen sivilleri hedef aldı! Gazeteci canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Hande Yener’in plaj konseri tarzına yorum yağdı: Pazarcı gibi olmuş Hande Yener'in plaj konseri tarzına yorum yağdı: Pazarcı gibi olmuş
Ayrıldığı kişi tarafından öldürülen İlayda’nın son görüntüleri ortaya çıktı Ayrıldığı kişi tarafından öldürülen İlayda'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Kriz çıktı Anlaşma yapıldı ama transfer olmuyor: Ben o takıma gitmem Kriz çıktı! Anlaşma yapıldı ama transfer olmuyor: Ben o takıma gitmem
Feci ölümün kamera kaydı Damper kapağı başına çarptı Feci ölümün kamera kaydı! Damper kapağı başına çarptı
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi
İtalyanlar duyurdu Morata’dan yeni takımına 4 yıllık imza İtalyanlar duyurdu! Morata'dan yeni takımına 4 yıllık imza
Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oluyor Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor
Kadınlar yönetimi devraldı, erkeklerin mahalleye girmesi 1 günlüğüne yasaklandı Kadınlar yönetimi devraldı, erkeklerin mahalleye girmesi 1 günlüğüne yasaklandı

11:38
Bakan Kurum’u kızdıran olay Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın
Bakan Kurum'u kızdıran olay! Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın
11:16
Şile’de CHP’nin adayı Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi
Şile'de CHP'nin adayı Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi
10:50
Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
10:35
Gelecek Partisi’nde yaprak dökümü Bir milletvekili daha istifa etti
Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü! Bir milletvekili daha istifa etti
08:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı
18:01
Eskişehir’de nehre giren iki çocuk kayboldu
Eskişehir'de nehre giren iki çocuk kayboldu
17:59
Karaburun’da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı
Karaburun'da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı
17:36
Süveyda’da İnsani Yardım Krizi
Süveyda'da İnsani Yardım Krizi
17:36
İrfan Can Kahveci’nin Beşiktaş’tan istediği ücret belli oldu
İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu
17:30
93 yaşındaki adam köy meydanında silahıyla dehşet saçtı: 1’i ağır 3 yaralı
93 yaşındaki adam köy meydanında silahıyla dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı
17:22
Kıbrıs Barış Harekatı’nda çekilen bazı fotoğraflar ilk kez yayımlandı
Kıbrıs Barış Harekatı'nda çekilen bazı fotoğraflar ilk kez yayımlandı
16:58
Galatasaray’dan 10 milyon euro istemişti Hakan Çalhanoğlu daha az paraya Fenerbahçe’yi seçti
Galatasaray'dan 10 milyon euro istemişti! Hakan Çalhanoğlu daha az paraya Fenerbahçe'yi seçti
16:49
“Ayağıma bastın“ tartışmasında yolcuya yumruk attı: Seni delik deşik ederim
"Ayağıma bastın" tartışmasında yolcuya yumruk attı: Seni delik deşik ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 12:12:15. #7.11#
SON DAKİKA: Beyin Sağlığı Her Yaşta Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.