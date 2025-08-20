Beymen Group'a 5 Ödül - Son Dakika
Ekonomi

Beymen Group'a 5 Ödül

20.08.2025 12:37
Beymen Group, insan kaynakları projeleriyle uluslararası ödüller kazandı; toplam 5 ödül sahibi.

Beymen Group, çalışan gelişimi ve esenliğini odağına alan insan kaynakları projeleriyle Stevie Awards ve Brandon Hall Group Excellence Awards'ta toplam 5 ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beymen Group Academy çatısı altında yürütülen eğitim ve liderlik programları, uluslararası alanda ödüle layık görüldü.

Stevie Awards'ta "Best Learning & Development" kategorisinde Beymen Group Academy Eğitim ve Gelişim Programı, "Achievement in Leadership Development" kategorisinde ise BG Lead Programı gümüş ödül kazandı. Genç yeteneklere yönelik BG Young Talent Programı ise "Achievement in Recruitment and Talent Acquisition" kategorisinde bronz ödüle değer bulundu.

Beymen Group, insan kaynakları dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Brandon Hall Group Excellence Awards'ta ise iki farklı kategoride altın ödüle layık görüldü.

Beymen Group Academy tarafından hayata geçirilen ve lüks perakende sektöründe örnek teşkil eden Liderlik, Servis Kültürü ve Profesyonel Gelişim Okulları ile "Learning & Development – Learning Strategy" kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

BG Lead çatısı altında genel müdürlük ve mağazalardaki yönetsel kadrolara yönelik tasarlanan liderlik programları da "Leadership Development" kategorisinde altın ödüle değer bulundu. Söz konusu programlar, liderliği yalnızca bir unvan değil, sorumluluk ve etki alanı olarak ele alan yapısıyla kurum kültürüne sağladığı katkı dolayısıyla ödüllendirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Beymen, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beymen Group'a 5 Ödül

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
