Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada - Son Dakika
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Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada

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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Kamerun sınırındaki Zamboye köyünde geleneksel yöntemlerle işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte bilanço ağırlaşıyor. Dev toprak kütlesinin işçileri yuttuğu anların kameraya yansıdığı felakette şu ana kadar 107 madencinin cansız bedenine ulaşılırken, toprak altındaki diğer işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) Kamerun sınırına yakın Zamboye köyü çevresinde geleneksel yöntemlerle işletilen denetimsiz bir altın madeninde felaket yaşandı. Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle devasa bir göçük meydana geldi.

TOPRAĞIN İŞÇİLERİ YUTTUĞU ANLAR KAMERADA

Bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, toprağın kütleler halinde kayarak madende çalışan onlarca insanı adeta yuttuğu dehşet anları net bir şekilde görüldü. Panik anlarının yaşandığı olay sonrası bölge adeta can pazarına döndü.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbarın ardından bölge sakinleri ve arama kurtarma ekipleri devasa toprak yığının altında kalan madencilere ulaşmak için zamana karşı yarış başlattı. Ekiplerin ve köylülerin yoğun çabaları sonucu şu ana kadar göçük altından 107 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Toprak altında hâlâ çok sayıda madencinin bulunduğu değerlendirilirken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

HÜKÜMETTEN BAŞSAĞLIĞI VE YARDIM AÇIKLAMASI

Yaşanan facianın ardından açıklamada bulunan OAC Hükümet Sözcüsü Evariste Ngamana, hayatını kaybeden madencilerin ailelerine başsağlığı diledi. Sözcü Ngamana, devletin tüm imkanlarıyla faciadan etkilenen vatandaşlara yardım sağlamak için sahada olduğunu ve çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Ülkede güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu denetimsiz ve ilkel şartlarda işletilen altın madenlerinde sık sık ölümlü göçükler meydana geliyor.

Kamerun, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada - Son Dakika

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