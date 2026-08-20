Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti

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Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından restore edilerek müze eve dönüştürülen İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara, açılışının üzerinden geçen 2 yılda beklentilerin çok gerisinde kaldı. Günde ortalama bir kişinin bile gezmediği ve toplam ziyaretçi sayısı 250'de kalan müzenin ilgi görmemesi, konum ve tanıtım eksikliği tartışmalarını beraberinde getirdi.

Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasını öne çıkarmak amacıyla Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon projesi kapsamında, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in çocukluk yıllarının geçtiği mağara aslına uygun olarak düzenlenip müze ev statüsüyle ziyarete açılmıştı. Ancak büyük umutlarla hayata geçirilen proje, açılışının üzerinden geçen 2 yıllık sürede beklentilerin çok gerisinde kaldı.

"ORADA DOĞDUĞUM İÇİN İFTİHAR EDİYORUM" DEMİŞTİ

Müze haline getirilen yapı, İbrahim Tatlıses'in geçmişte yaptığı açıklamalarla hafızalarda yer edinmişti. Doğduğu mekanın kendisi için taşıdığı anlamı her fırsatta dile getiren ünlü sanatçı, "Orada doğduğum için iftihar ediyorum" sözleriyle mağarayla gurur duyduğunu belirtmişti. Tatlıses’in geniş hayran kitlesine ve kentin her yıl ağırladığı binlerce turiste rağmen müzenin adeta sinek avlaması sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

TANITIM VE KONUM EKSİKLİĞİ Mİ?

Haliliye Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında mağaranın doğal yapısı titizlikle muhafaza edilmiş, iç mekana sanatçının yaşamından kesitleri yansıtan unsurlar eklenmişti.

Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti

Yerel kaynaklar, ziyaretçi sayısının günde ortalama 1 kişinin bile altına düşmesinde konum ve tanıtım yetersizliğinin etkili olduğunu savunuyor. Bölge turizmine canlılık getirmesi amacıyla açılan müzenin önümüzdeki dönemde nasıl değerlendirileceği ve ziyaretçi trafiğini artırmak adına yeni bir adım atılıp atılmayacağı ise merak konusu.

Haliliye Belediyesi, İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Dağ Ayisinin ininide tanimiş olduk 14 3 Yanıtla
  • Ali Saruhan Ali Saruhan:
    peygamber değil birşey değil Bu da haber mi 10 0 Yanıtla
  • Yavuz Akkaya Yavuz Akkaya:
    abi ne alakası var. Gidene ne katacak neden gidelim? 9 0 Yanıtla
  • Demirtas null Demirtas null:
    Saçmalamışsınız şimdi de rezil oldunuz. 6 0 Yanıtla
  • kemalhelvaci kemalhelvaci:
    :) 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti - Son Dakika
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