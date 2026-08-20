Masaya yumruğunu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor - Son Dakika
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Masaya yumruğunu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yıldız futbolcu Marco Asensio arasındaki gerilimin Lyon maçıyla yeniden alevlendi. Başkan Aziz Yıldırım, yaşananların takıma zarar vermemesi için devreye girme kararı aldı. Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde Kartal ve Asensio ile bir araya gelerek orta yolu bulmaya çalışacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de İspanyol yıldız Marco Asensio ile teknik direktör İsmail Kartal arasındaki gerginlik Lyon karşılaşmasıyla yeniden gündeme geldi. Sezon başında Kartal'ın Asensio için kullandığı "Henüz fiziksel olarak hazır değil" sözlerinin ardından İspanyol futbolcu "Yarına hazırım" paylaşımını yapmıştı. İkili arasındaki gerilim iddiaları, Asensio'nun kritik Lyon karşılaşmasına yedek başlamasının ardından yeniden ortaya çıktı.

LYON MAÇINA YEDEK BAŞLADI

Marco Asensio, Lyon karşılaşmasında İsmail Kartal tarafından ilk 11'de tercih edilmedi. Sarı-lacivertli taraftarların sevilen isimlerinden biri olan İspanyol futbolcu, tribünlerden gelen tepkilerin ardından oyuna dahil oldu.

AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRİYOR

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ile Marco Asensio arasındaki gerilimin takıma zarar verebileceğini düşünerek devreye girdi. Bu zamana kadar Kartal ve Asensio arasındaki gelişmeleri uzaktan takip ettiği ve müdahale etmediği belirtilen Yıldırım'ın, son gelişmelerin ardından olaya el koyduğu öne sürüldü.

İSMAİL KARTAL VE ASENSIO İLE TOPLANTI YAPACAK

Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde teknik direktör İsmail Kartal ve Marco Asensio ile bir araya gelmesi bekleniyor. Başkan Yıldırım'ın gerçekleştirilecek görüşmede iki isim arasındaki gerilimi sona erdirmeye ve orta yolu bulmaya çalışacağı belirtildi.

"DIŞARIYA KARŞI TEK VÜCUT OLALIM"

Habere göre Aziz Yıldırım'ın toplantıda İsmail Kartal ve Marco Asensio'ya şu mesajı vermesi bekleniyor:

"Fenerbahçe'nin zarar görmesini istemiyorum. İsmail Kartal bu takımın teknik direktörü. Asensio da en önemli oyuncularından biri. Dışarıya karşı tek vücut olalım ve söylentilere karşı son noktayı koyalım."

2025 YILINDA FENERBAHÇE'YE GELDİ

30 yaşındaki Marco Asensio, 2025 yılında Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. İspanyol futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda toplam 38 karşılaşmada görev yaptı.

13 GOL, 14 ASİSTLİK PERFORMANS

Asensio, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 2 bin 746 dakika sahada kaldı. İspanyol yıldız, çıktığı karşılaşmalarda 13 gol atarken 14 asist yaptı. Asensio'nun Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Son Dakika Spor Masaya yumruğunu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    İsmail abi kendi suyunu ısıtmış 2 0 Yanıtla
  • Atilla Kamış Atilla Kamış:
    klasik fb durumları 0 0 Yanıtla
  • Mesut Çakar Mesut Çakar:
    Aziz başkan ismailden vazgeçmez asendiodan vazgeçer ;( 0 0 Yanıtla
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