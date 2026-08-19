Nevşehir'de Şüpheli Ölüm: Atakan Köylü Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevşehir'de Şüpheli Ölüm: Atakan Köylü Evinde Ölü Bulundu

Nevşehir\'de Şüpheli Ölüm: Atakan Köylü Evinde Ölü Bulundu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan 47 yaşındaki Atakan Köylü, evinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri Köylü'nün hayatını kaybettiğini belirledi, cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'in Kıratoğlu Mahallesinde bir süredir kendisine ulaşılamayan 47 yaşındaki Atakan Köylü evinde cansız halde bulundu. Olayla ilgili araştırma sürerken, cenaze otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

GÜNLERDİR HABER ALINAMIYORDU

Olay, Kıratlıoğlu Mahallesi Fatih Sokak üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Yakınlarının Atakan Köylü’ye ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de Şüpheli Ölüm: Atakan Köylü Evinde Ölü Bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekiplerinin adreste yaptığı ilk incelemede Köylü’nün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından Köylü'nün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nevşehir'de Şüpheli Ölüm: Atakan Köylü Evinde Ölü Bulundu
Kaynak: İHA

Nevşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Hastane, Otopsi, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de Şüpheli Ölüm: Atakan Köylü Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait
Muhittin Böcek’e yeni iddianame: 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi Muhittin Böcek'e yeni iddianame: 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi
Türkiye’den İsrail’in Ebu Zuhur saldırısına kınama Türkiye'den İsrail'in Ebu Zuhur saldırısına kınama
Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı
Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ın bonservisini belirledi Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi
TFF’ye meydan okumuştu PFDK’dan Mahmut Uslu’ya kötü haber TFF'ye meydan okumuştu! PFDK'dan Mahmut Uslu'ya kötü haber
Reyting rekortmeni dizinin ünlü aşıkları Bozcaada’da aşk tazeledi Reyting rekortmeni dizinin ünlü aşıkları Bozcaada'da aşk tazeledi

15:09
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Takımın golcüsü Premier Lig’e gitti
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti
15:04
Galatasaray’da deprem Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi
Galatasaray'da deprem! Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi
14:42
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
14:35
İsrail’in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas
İsrail'in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas
14:24
Şanlıurfa’yı ayağa kaldıran sözler O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
14:01
Alihan Kuriş’in ’gizli hat’ oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış
Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış
13:42
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu Ünlü börekçi de listede
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 15:28:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Şüpheli Ölüm: Atakan Köylü Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.