Nevşehir\'de Şüpheli Ölüm: Atakan Köylü Evinde Ölü Bulundu

Nevşehir'in Kıratoğlu Mahallesinde bir süredir kendisine ulaşılamayan 47 yaşındaki Atakan Köylü evinde cansız halde bulundu. Olayla ilgili araştırma sürerken, cenaze otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

GÜNLERDİR HABER ALINAMIYORDU

Olay, Kıratlıoğlu Mahallesi Fatih Sokak üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Yakınlarının Atakan Köylü’ye ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekiplerinin adreste yaptığı ilk incelemede Köylü’nün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından Köylü'nün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.