Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver - Son Dakika
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Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Türkiye\'den İsrail\'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
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Milli Savunma Bakanlığı, "İsrail’in Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü’ne gerçekleştirdiği saldırı Suriye’nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi elzemdir" açıklamasında bulundu. Öte yandan; saldırı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığı belirtildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Kocaeli'de bulunan TCG Koçhisar gemisinde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında, Gazze'deki ağır insani durumun giderilmesi ve yeniden inşa sürecinin önünün açılmasının, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.  İsrail'in, Gazze Planı'nı reddetmesi ve bölgedeki saldırılarını sürdürmesinin, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen çabaları baltaladığına dikkati çeken Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÖNCELİĞİMİZ BÖLGEMİZİN DAHA FAZLA ÇATIŞMA VE İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLENMESİNİN ÖNLENMESİ"

"İsrail, imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir. Bölgenin geleceği, tek taraflı güç kullanımına değil, uluslararası hukuka, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı bir güvenlik anlayışı üzerine inşa edilmelidir. Uluslararası toplumun da İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Önceliğimiz, bölgemizin daha fazla çatışma ve istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlenmesi, barış ve güvenliğin kalıcı hale getirilmesidir. Bu çerçevede, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir."

"ÜSTE HERHANGİ BİR TÜRK ASKERİ HEYETİ BULUNMUYOR"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının 18 Ağustos'ta sabaha karşı Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin sorulara karşılık şu açıklama yapıldı:

"İsrail'in, Ebu Zuhur Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırı Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi elzemdir. Suriye'nin 'tek ordu' ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz."

"ÜLKEMİZ BÖLGESEL GÜVENLİK DİPLOMASİSİNİN MERKEZİ HALİNE GELMİŞTİR"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun dün art arda gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin sorulması üzerine Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz bölgesel güvenlik diplomasisinin merkezi haline gelmiştir. Bu kapsamda, askeri diplomasi alanında hem Sayın Bakanımız, hem de Sayın Genelkurmay Başkanımız, bölgesel güvenlik ve istikrar için muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmektedir. Sayın Genelkurmay Başkanımızın dün gerçekleştirdiği görüşmeler bu kapsamda değerlendirilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

YUNANİSTAN'IN HAMLESİ SORULDU: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Basın mensupları, Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi'ne yönelik soruları gündeme getirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi'ni yakından takip ediyoruz. Söz konusu düzenleme, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil olmak üzere ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmamakta ve tutumumuzu etkilememektedir. Ülkemiz, Ege Denizi'ndeki hak, alaka ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Bununla birlikte Türkiye, Ege'nin iki kıyıdaş ülkesi arasında sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde çözülmesinden ve bölgede barış, istikrar ve işbirliğinin geliştirilmesinden yanadır." 

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Erkan Mahir Erkan Mahir:
    ha ha haaa çok korktular şimdi bizden çokkkk 7 16 Yanıtla
    akil çelik akil çelik:
    İçimizde itrailden çok itrailli var galiba 5 3
  • Halil balıkçı Halil balıkçı:
    itrail 12 1 Yanıtla
  • soner genç soner genç:
    zorunamı gitti uyarı 4 1 Yanıtla
  • özkan çetin özkan çetin:
    ultimaton u en iyi saadettin saran verir. ....... 1 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR Murat ÇAMUR:
    Boş bomboş bir konuşma adamlar iplemiyor bunlar konuşuyor. 0 0 Yanıtla
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