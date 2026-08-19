Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler - Son Dakika
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Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde 14 kişinin bulunduğu yolcu minibüsünün bariyerlere çarparak uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı. Kazada yaşamını yitiren 38 yaşındaki Funda Durhan ile 10 yaşındaki kızı Erva Durhan, Yukarı Tekke Mezarlığı’nda yan yana toprağa verilirken, 4’ü ağır 10 yaralının hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün bariyerlere çarparak uçuruma devrildiği kazada, hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi. 4'ü ağır 10 yaralının ise hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Suşehri ilçesi Elmaseki-Çokrak köyü mevkisinde D-865 kara yolunda meydana geldi. Sivas'tan Suşehri yönünde ilerleyen, içinde 14 yolcunun bulunduğu Hayati Aras'ın (55) kontrolünü yitirdiği 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, bariyerlere çarptı ardından uçuruma devrildi. Kazada minibüsteki yolculardan Funda Durhan (38), kızı Erva Durhan (10), Dilek Özcan (45) ve Hikmet Cengiz hayatını kaybetti.

Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler

ANNE VE KIZI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Hayatını kaybedenlerden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanı anne Funda ve kızı Erva Durhan için kent merkezindeki Yukarı Tekke Ayyıldız Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Anne ve kızı, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yan yana defnedildi Aynı kazada can veren Dilek Özcan Suşehri ilçesinde, Hikmet Cengiz ise Akıncılar ilçesinde toprağa verildi.

Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan 4'ü ağır 10 yaralının ise hastanelerdeki tedavilerine devam ediliyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler
Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler
Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler
Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Suşehri, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler - Son Dakika

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