Beyşehir\'de Kırmızı Mercimek Hasadı Başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde "kırmızı altın" olarak anılan kırmızı mercimekte hasat başladı.

Beyşehir'e bağlı Sadıkhacı Mahallesi'nde yetiştirilen kırmızı mercimek, hem üretim miktarı hem de kalitesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. İlçede başlayan hasatla birlikte üreticiler tarlalara inerken, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de saha çalışmalarına başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile teknik personelin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilerle bir araya gelinerek hasat çalışmaları yerinde incelendi, sezonun verimliliği değerlendirildi. İlçe genelinde yaklaşık 20 bin dekarlık alanda kırmızı mercimek üretimi yapılırken, bunun 10 bin dekarlık bölümü Sadıkhacı Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede yetiştirilen ürün için "Beyşehir Kırmızı Mercimeği" adıyla coğrafi işaret başvurusunun yapıldığı ve tescil sürecinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 2026 yılında yağışların yeterli seviyede gerçekleşmesi sayesinde yüksek verim beklendiği vurgulanarak, "2026 yılında yağışların iyi olmasıyla birlikte yüksek verim beklediğimiz mercimek hasadının tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KONYA