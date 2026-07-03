Beyşehir'de Kırmızı Mercimek Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyşehir'de Kırmızı Mercimek Hasadı Başladı

Beyşehir\'de Kırmızı Mercimek Hasadı Başladı
03.07.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir'de kırmızı mercimek hasadı başladı, üretim alanları ve coğrafi işaret süreci değerlendiriliyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde "kırmızı altın" olarak anılan kırmızı mercimekte hasat başladı.

Beyşehir'e bağlı Sadıkhacı Mahallesi'nde yetiştirilen kırmızı mercimek, hem üretim miktarı hem de kalitesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. İlçede başlayan hasatla birlikte üreticiler tarlalara inerken, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de saha çalışmalarına başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile teknik personelin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilerle bir araya gelinerek hasat çalışmaları yerinde incelendi, sezonun verimliliği değerlendirildi. İlçe genelinde yaklaşık 20 bin dekarlık alanda kırmızı mercimek üretimi yapılırken, bunun 10 bin dekarlık bölümü Sadıkhacı Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede yetiştirilen ürün için "Beyşehir Kırmızı Mercimeği" adıyla coğrafi işaret başvurusunun yapıldığı ve tescil sürecinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 2026 yılında yağışların yeterli seviyede gerçekleşmesi sayesinde yüksek verim beklendiği vurgulanarak, "2026 yılında yağışların iyi olmasıyla birlikte yüksek verim beklediğimiz mercimek hasadının tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Beyşehir, Ekonomi, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beyşehir'de Kırmızı Mercimek Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır
Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti
Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci
İsmail Köybaşı’dan futbola veda İsmail Köybaşı'dan futbola veda
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı

17:05
Andre Onana, Trabzonspor’a geri döndü
Andre Onana, Trabzonspor'a geri döndü
16:47
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
16:27
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 17:31:16. #7.12#
SON DAKİKA: Beyşehir'de Kırmızı Mercimek Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.