Biçerdöver Kontrolleri Devam Ediyor

Kütahya'nın Emet, Şaphane ve Domaniç ilçelerinde hububat hasadı süresince biçerdöver kontrolleri aralıksız devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personeli tarafından yürütülen denetimlerde; dane kayıplarının önlenmesi, ürün bazlı verim tespitlerinin yapılması, anız ve tarla yangınlarına karşı alınacak tedbirler konusunda farkındalık oluşturulması ile hasat sürecinde uyulması gereken idari ve teknik kurallar hakkında biçerdöver operatörleri ve üreticilere bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, denetimlerin hasat sezonu boyunca devam edeceğini belirterek üreticilere bereketli, güvenli ve kayıpsız bir hasat dönemi temennisinde bulundu. - KÜTAHYA