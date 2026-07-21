İlk maç ilk galibiyet! Fenerbahçe Polonya'ya avantajlı gidiyor - Son Dakika
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İlk maç ilk galibiyet! Fenerbahçe Polonya'ya avantajlı gidiyor

İlk maç ilk galibiyet! Fenerbahçe Polonya\'ya avantajlı gidiyor
21.07.2026 22:52
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini Anderson Talisca'nın serbest vuruş golüyle 1-0 yendi. Rövanş karşılaşması 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Polonya'nın Gornik Zabrze ekibi karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı. 

MERT GÜNOK'TAN HARİKA KURTARIŞ

16. dakikada Gornik Zabrze, gole yaklaştı. Prekop'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Janza'nın yaptığı sert vuruşta, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

BARTUĞ'UN ŞUTU SAVUNMADAN DÖNDÜ

27. dakikada Skriniar'ın savunma arkasına pasında çizgide topla buluşan Semedo, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Bartuğ Elmaz'ın uygun durumda yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

TALISCA'DAN MUHTEŞEM BİR GOL

37. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza yayının gerisinden kazanılan serbest atışta Talisca, yaptığı şık vuruşta altıpasın içinde yere çarpan meşin yuvarlağı kaleci Schulze'nin solundan filelerle buluşturdu.

İlk maç ilk galibiyet! Fenerbahçe Polonya'ya avantajlı gidiyor

FENERBAHÇE DİREKLERİ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe üst üste gole çok yaklaştı ancak direkleri geçemedi.  Levent'in sol kanattan yaptığı enfes ortaya Talisca ceza sahası içinde harika yükseldi. Brezilyalı yıldızın kafa vuruşunu önce kaleci Schulze çıkardı, ardından top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 63. dakikada ise Bartuğ'un nefis şutu direkte patladı.

OĞUZ ÇEVİRDİ ANCAK HİÇ KİMSE YOK

78. dakikada Fenerbahçe organize geldi. Fred'in pasında Guendouzi, savunma arasına sarkan Oğuz Aydın'ı gördü. Oğuz'un ceza sahasına çevirdiği topa hiçbir Fenerbahçeli oyuncu dokunamayınca önemli bir fırsat değerlendirilemedi.

KADIKÖY'DE KAZANAN FENERBAHÇE

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte rövanş öncesi avantajı eline alan İsmail Kartal'ın ekibi sahadan mutlu ayrıldı. Rövanş karşılaşması 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

İlk maç ilk galibiyet! Fenerbahçe Polonya'ya avantajlı gidiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Polonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk maç ilk galibiyet! Fenerbahçe Polonya'ya avantajlı gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • İsmail Yıldırım İsmail Yıldırım:
    Gene elenir biz 2 katı para alırız. Bu takım adam olmaz :))) 3 1 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    bu mu avantaj? bu bır başarı mi gercekten? adı sanı duyulmadik adama kendi evinde 1 tane sadece 1 tane mi atabildin? polonyoda 2 tane yiyip gelirsin 1 1 Yanıtla
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    hiç beğenmedim Fenerbahçe’nin oyna. Rövanşta feneri yıkarlar 1 1 Yanıtla
  • LEYLAli YILANCI LEYLAli YILANCI:
    Bravooo Beşiktaşlıyım ama tebrikler . 1 0 Yanıtla
  • Kutlu Ertugrul Kutlu Ertugrul:
    Hic duymadigim bir takim !! 1 gol!! 1 0 Yanıtla
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