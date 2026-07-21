Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu - Son Dakika
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Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu

21.07.2026 21:09
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ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılarıyla bölge bir kez daha yangın yerine döndü. İran Bahreyn ve Irak'ın Erbil kentini İHA ve balistik füzelerle hedef aldı. Erbil'de patlamalar yaşanırken, 3 intihar dronu ve İran füzesi, Erbil hava üssünden ateşlenen Patriot füzeleriyle düşürüldü. İran'ın Şiraz kentinde de saldırıların ardından büyük çaplı yangın çıktı. Erbil Uluslararası Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, karşılıklı saldırılarla Orta Doğu'yu yeniden sıcak çatışma bölgesine çevirdi.

İRAN BAHREYN VE ERBİL'İ HEDEF ALDI

İran ordusu, Irak'ın Erbil kenti ile Bahreyn'deki stratejik noktaları insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle hedef aldı. Erbil'de büyük patlama sesleri duyulurken, ABD güçlerinin konuşlu olduğu Erbil Hava Üssü'ne yönelen 3 intihar dronu ve bir İran füzesi, konuşlandırılan Patriot hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi.

Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu

Bahreyn’de sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmaları ve en yakın güvenli alana gitmeleri istendi. Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin bir kez daha devreye alındığı bildirildi.

Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu

ERBİL HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Erbil merkezli yayın yapan Rudaw Tv'ye göre, hava savunma sistemlerinin devreye girmesi ile Erbil semalarından şiddetli patlama sesleri duyuldu. Üç kamikaze İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi. Diğer yandan, Tahran yönetimi karşıtı İranlı Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Erbil yakınlarındaki kamplarından birinin iki füzeyle hedef alındığını açıkladı. Erbil Uluslararası Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Bakanlık tarafından yapılan uyarıda, halktan sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgeye gitmeleri istendi.

Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu

SALDIRILARIN ARDINDAN ŞİRAZ'DA BÜYÜK YANGIN

Bölgedeki karşılıklı hamleler devam ederken, saldırıların yankısı doğrudan İran topraklarına da sıçradı. İran'ın Şiraz kentinde, yaşanan saldırıların hemen ardından büyük çaplı bir yangın çıktı. Tesislerde ciddi hasar meydana gelirken, karşılıklı füze ve İHA misillemelerinin Körfez ve Irak hattında savaşı daha geniş bir coğrafyaya yaymasından endişe ediliyor. 

Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu
Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu
Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu
Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu
Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Orta Doğu, Bahreyn, Güncel, Dünya, Erbil, İran, Irak, Son Dakika

Son Dakika Bahreyn Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Bu gidisle Iran in sonu Irak Libya Suriye Afganistan Somali vs vs gibi olacak sonunda 0 2 Yanıtla
  • Faysal Turunç Faysal Turunç:
    benim yorumum beden yayınlanmıyor 1 0 Yanıtla
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