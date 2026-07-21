Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, karşılıklı saldırılarla Orta Doğu'yu yeniden sıcak çatışma bölgesine çevirdi.

İRAN BAHREYN VE ERBİL'İ HEDEF ALDI

İran ordusu, Irak'ın Erbil kenti ile Bahreyn'deki stratejik noktaları insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle hedef aldı. Erbil'de büyük patlama sesleri duyulurken, ABD güçlerinin konuşlu olduğu Erbil Hava Üssü'ne yönelen 3 intihar dronu ve bir İran füzesi, konuşlandırılan Patriot hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi.

Bahreyn’de sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmaları ve en yakın güvenli alana gitmeleri istendi. Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin bir kez daha devreye alındığı bildirildi.

ERBİL HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Erbil merkezli yayın yapan Rudaw Tv'ye göre, hava savunma sistemlerinin devreye girmesi ile Erbil semalarından şiddetli patlama sesleri duyuldu. Üç kamikaze İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi. Diğer yandan, Tahran yönetimi karşıtı İranlı Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Erbil yakınlarındaki kamplarından birinin iki füzeyle hedef alındığını açıkladı. Erbil Uluslararası Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Bakanlık tarafından yapılan uyarıda, halktan sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgeye gitmeleri istendi.

SALDIRILARIN ARDINDAN ŞİRAZ'DA BÜYÜK YANGIN

Bölgedeki karşılıklı hamleler devam ederken, saldırıların yankısı doğrudan İran topraklarına da sıçradı. İran'ın Şiraz kentinde, yaşanan saldırıların hemen ardından büyük çaplı bir yangın çıktı. Tesislerde ciddi hasar meydana gelirken, karşılıklı füze ve İHA misillemelerinin Körfez ve Irak hattında savaşı daha geniş bir coğrafyaya yaymasından endişe ediliyor.