Biden, benzin fiyatlarını düşürmek için yüksek etanollü yakıt satışlarına izin verecek - Son Dakika
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Biden, benzin fiyatlarını düşürmek için yüksek etanollü yakıt satışlarına izin verecek

12.04.2022 18:56
Biden, benzin fiyatlarını düşürmek için yüksek etanollü yakıt satışlarına izin verecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın artan benzin fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla yaz aylarında yüzde 15 etanol karışımlı benzinin satışına izin vereceği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın artan benzin fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla yaz aylarında yüzde 15 etanol karışımlı benzinin satışına izin vereceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın benzin fiyatlarını düşürmek için "elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğu" aktarıldı.

Açıklamada, Biden yönetiminin yerli biyoyakıtların gelişimini teşvik etme stratejisinin kısa vadede Amerikalıların uygun fiyatlı yakıt seçeneklerini genişletmek ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak uzun vadede enerji bağımsızlığı sağlamak için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Biden'ın yakıt arzını artırarak benzin fiyatlarını düşürme hedefine ulaşmak için yeni adımlar attığı belirtilen açıklamada, yüzde 15 etanol karışımı kullanan ve "E15" adı verilen benzinin bu yaz aylarında satışına izin verileceği kaydedildi.

Açıklamada, E15'in yaz aylarında kullanıma sunulması için Çevre Koruma Ajansının (EPA) haziran başında ulusal bir acil durum muafiyeti yayınlamayı planladığı aktarıldı.

ABD'de kullanılan çoğu benzinin yüzde 10'a kadar etanol ile karıştırıldığı belirtiliyor. Yakıtta daha fazla etanolün sıcak havada duman oluşumuna daha fazla yol açabileceği endişeleriyle E15'in yaz mevsiminde kullanılmasına izin verilmediği kaydediliyor.

ABD yönetiminin yüksek etanollü benzin satışına izin verme kararı, ülkede enflasyonun martta 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Enerji kaleminde yer alan benzin fiyatları, martta aylık yüzde 18,3 artarken, yıllık yüzde 48 yükseldi.

Biden, benzin fiyatlarını düşürmek için mart ayında da ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesine izin verdiğini duyurmuştu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Enerji, Benzin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Biden, benzin fiyatlarını düşürmek için yüksek etanollü yakıt satışlarına izin verecek - Son Dakika


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