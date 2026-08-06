Bilecik'in Dış Ticaretinde Artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 Haziran ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Haziran ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2026 Haziran ayında, 2025 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 18,2 artarak 8 milyon 950 bin dolar, ithalat yüzde 23,9 artarak 2026 Haziran ayında 12 milyon 273 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 21,7 arttı. İthalat yüzde 23,0 arttı.