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Bilecik'te cennet hurması ile şehrin ekonomisine 12,5 milyon liralık katkı sağlandı - Son Dakika

Bilecik'te cennet hurması ile şehrin ekonomisine 12,5 milyon liralık katkı sağlandı

03.11.2021 12:16
Bilecik'te cennet hurması ile şehrin ekonomisine 12,5 milyon liralık katkı sağlandı

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kentte yetiştirilen cennet hurmasını katma değeri yüksek bir ürün haline getirip piyasaya sürerek şehrin ekonomisine 12 milyon 500 bin liralık girdi sağlandığını bildirdi.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kentte yetiştirilen cennet hurmasını katma değeri yüksek bir ürün haline getirip piyasaya sürerek şehrin ekonomisine 12 milyon 500 bin liralık girdi sağlandığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, İl Müdürü Yoldaş'ın Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür Vekili Mikail Babur ile birlikte Bekdemir köyünde hasadı devam eden cennet hurması bahçesini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Yoldaş'ın bahçe sahibi ile cennet hurması yetiştiriciliği, hasadı ve ürün rekoltesi üzerine fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yoldaş, cennet hurması yetiştiriciliğinin merkeze bağlı Başköy, Bekdemir, Küplü ve Bayırköy ile İnhisar ilçesinde toplamda 468 dekar alanda yapıldığını ifade etti.

İlde 2021 yılında 700 ton cennet hurması üretimi gerçekleştirildiğini anımsatan Yoldaş, "Daha önce il müdürlüğümüzce üreticilerimize cennet hurması fidanı getirmiş ve kendilerine yetiştiriciliği yerinde görmeleri amacı ile teknik geziler düzenlemiştik. Geçtiğimiz yıl il müdürlüğümüzce hazırlanan 'Cennet Hurması Projesi' kapsamında kurutma platformu kurduk. Burada tamamen doğal olarak yetişen Trabzon hurmasının katma değerini yüksek bir hale getirip ve piyasaya sürerek, üreticimizin bütçesine daha fazla katkı sağlar bir hale getirdik. Böylece toplamda İlimiz ekonomisine cennet hurması yetiştiriciliği ile 12 milyon 500 bin lira bir katkı sağlamış olduk." ifadesini kullandı.

Yoldaş, üretim sezonunun tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını dilediğini sözlerine ekledi.

Bilecik, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te cennet hurması ile şehrin ekonomisine 12,5 milyon liralık katkı sağlandı - Son Dakika Ekonomi


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