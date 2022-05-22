Bilecik'te çiftçilere 100 bin domates, biber, karpuz ve patlıcan fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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Bilecik'te çiftçilere 100 bin domates, biber, karpuz ve patlıcan fidesi dağıtıldı

22.05.2022 12:38
Bilecik'te çiftçilere 100 bin domates, biber, karpuz ve patlıcan fidesi dağıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilecik Belediye Başkanlığına gönderilen toplam 100 bin 850 adet domates, biber, karpuz ve patlıcan fidesi, çiftçi ve köylülere teslim edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilecik Belediye Başkanlığına gönderilen toplam 100 bin 850 adet domates, biber, karpuz ve patlıcan fidesi, çiftçi ve köylülere teslim edildi.

Bilecik Belediyesi Sera Alanında gerçekleştirilen programa katılan Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, mahalle ve köy muhtarlarına fideleri teslim etti. Törende konuşan Subaşı, fide temini için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yetkililere teşekkür ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizlere katkı anlamında fideler göndermişti. Bu fideleri bütün köylülerimize dağıttık ve hasadını da yapmıştık. Bu yıl da yine fideleri bizlere teslim ettiler. Bizler de köy ve mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek bu fideleri toprakla buluşmak üzere teslim ettik. Özellikle gübre, yakıt ve benzeri alanlarda yapılan zamlar, çiftçimizi zorlamıştı. Bizler de böyle bir çalışmaya aracılık ederek, en azından çiftçimize katkı sunmak, ekonomi ve tarıma destek vermek istedik. Bu anlamlı uygulamada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bereketli ve kazançlı hasat dönemi diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Yapılan fide dağıtımı çiftçiye büyük katkılar sunacak"

Yapılan fide dağıtımları hakkında görüşlerini aktaran Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, "Geçtiğimiz yıl da bu katkıyı aldık. Gerçekten çok güzel ve anlamlı bir uygulama. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye görevlileri ve Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te çiftçilere 100 bin domates, biber, karpuz ve patlıcan fidesi dağıtıldı
Bilecik'te çiftçilere 100 bin domates, biber, karpuz ve patlıcan fidesi dağıtıldı
Bilecik'te çiftçilere 100 bin domates, biber, karpuz ve patlıcan fidesi dağıtıldı
Bilecik'te çiftçilere 100 bin domates, biber, karpuz ve patlıcan fidesi dağıtıldı
Bilecik'te çiftçilere 100 bin domates, biber, karpuz ve patlıcan fidesi dağıtıldı

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te çiftçilere 100 bin domates, biber, karpuz ve patlıcan fidesi dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te çiftçilere 100 bin domates, biber, karpuz ve patlıcan fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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