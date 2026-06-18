Bilecik'te Konut Satışı Yüzde 42,4 Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2026 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,4 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2026 Mayıs ayında, 2025 Mayıs ayına göre yüzde 42,4 oranında azalarak 205 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2026 Mayıs ayında konutların 102 adedi ilk defa (ilk el satış), 103 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 205 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,8 oranında artarak 52 adet, diğer satışlar ise yüzde 51,9 oranında azalarak 153 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 52 konutun 22 adedi ilk satış, 30 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2026 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 azalarak 93 bin 333 oldu. - BİLECİK