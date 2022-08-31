Bilecik'te emekliler promosyon sırasına girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te emekliler promosyon sırasına girdi

31.08.2022 12:35
Bilecik'te emekliler promosyon sırasına girdi

Bilecik'teki emekliler, sabahın erken saatlerinden itibaren banka şubeleri önünde 'promosyon' sırasına girdi.

Bilecik'teki emekliler, sabahın erken saatlerinden itibaren banka şubeleri önünde 'promosyon' sırasına girdi.

Emekli maaşlarına gelen zammın ardından bankalar emeklilerin kendi bankalarına geçmesi için adeta yarışa girdi. Reklam ve duyurular aracılığıyla promosyon tanıtımı yapan bankalar, maaş promosyonunu 10 bin liraya kadar çıkarttı. Bilecik'te vatandaşlar, emekli maaşını taşımak için son başvuru tarihinin bugün olması sebebiyle bankaların önünde sıraya girdi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Yargıtay'dan müdürler için dikkat çeken fazla mesai kararı! Yargıtay'dan müdürler için dikkat çeken fazla mesai kararı! Ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi Ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi Kemal Kılıçdaroğlu: 'İktidar olduğumuzda çiftçinin, esnafın banka kredilerinin faizlerini sileceğim' Kemal Kılıçdaroğlu: 'İktidar olduğumuzda çiftçinin, esnafın banka kredilerinin faizlerini sileceğim'
Kaynak: İHA

Bilecik, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te emekliler promosyon sırasına girdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:37:59. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te emekliler promosyon sırasına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement