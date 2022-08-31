Emekli maaşlarına gelen zammın ardından bankalar emeklilerin kendi bankalarına geçmesi için adeta yarışa girdi. Reklam ve duyurular aracılığıyla promosyon tanıtımı yapan bankalar, maaş promosyonunu 10 bin liraya kadar çıkarttı. Bilecik'te vatandaşlar, emekli maaşını taşımak için son başvuru tarihinin bugün olması sebebiyle bankaların önünde sıraya girdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bilecik'te emekliler promosyon sırasına girdi - Son Dakika

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