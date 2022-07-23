Bilecikli manavın domatesin etiketine yazdıkları görenleri düşündürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecikli manavın domatesin etiketine yazdıkları görenleri düşündürdü

23.07.2022 17:50

Bilecikli manav, sattığı domatesin fiyat etiketine, "Maalesef Bilecik domatesi Bilecik'te 14 TL" yazdı. Bölgenin ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan sebzenin bu fiyata satılması görenleri düşündürdü.

Bilecik'te bir manav, kilosunu 14 liradan sattığı Bilecik domatesinin etiketine yazdığı yazıyla dikkat çekti.

"MALESEF BİLECİK DOMATESİ, BİLECİK'TE 14 TL"

Manav, yaz aylarının gelmesi ile tezgahlardaki yerini alan Bilecik domatesinin üzerine "Maalesef Bilecik domatesi, Bilecik'te 14 TL" yazdı.

Bilecik Valiliği'nin resmi internet sitesinde Bilecik domatesi ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Bilecik'in mikro klima iklimine sahip Çaltı köyünde yetişen bu domatesin kabukları ince, içi pembedir. Kesildiğinde etrafa inanılmaz bir koku saçar. Yemeğe de kahvaltıya da ayrı bir tat katan müthiç bir yurdum sebzesidir. Marmara bölgesinin Çukurovası olarak bilinen Çaltı'da üretilen sebze bölgenin ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor.

Çaltı'da, 2 bin 500 dönüm civarında sera bulunuyor. Çaltı'nın toprakları çok verimli olduğundan yılda 3 defa verim alınıyor. Seralarda domates dışında salatalık, marul gibi sebzeler de üretiliyor. Dışarıdan 400 civarında işçinin mevsimlik olarak geldiği Çaltı'da üretilen ürünler İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Ankara'ya gönderiliyor"

YORUMLAR
500
Aynı yolda 2 saat arayla 2'nci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Aynı yolda 2 saat arayla 2'nci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Bilecik'te çöp kamyonuyla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Bilecik'te çöp kamyonuyla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Kaynak: ANKA

Bilecik, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecikli manavın domatesin etiketine yazdıkları görenleri düşündürdü - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Reisi'nin Tahran pozu Almanları endişelendirdi: Bu bir meydan okumadır
00:47 AK Partili Mustafa Elitaş'tan ekonomi yorumu: Bu sıkıntıya rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan tek alternatif
00:33 Adana'da orman yangını çıktı! Şiddetli rüzgar alevleri harladı
00:01 Altılı masada neler oluyor? DEVA ve Gelecek Partisi arasında kavga! Babacan'ın Davutoğlu hakkındaki ifadeleri bardağı taşırdı
23:00 Instagram kullananlar dikkat! Hırsızlıkla suçlanan Mark Zuckerberg'in başı fena dertte: Kasıtlı ve yüzsüzce
23:01 İstanbul semalarında görüldü! Heyecanlandıran cisimler Elon Musk'a ait çıktı
22:44 Devlet unutmaz! Başbağlar köyünde 33 vatandaşımızı şehit eden PKK'lı teröristleri acı bir son bekliyor
22:09 Emeklilere ve çalışanlara müjde! Hane başı 7.200 lira verilen destek programına katılabilecekler
22:03 CHP'li Faik Öztrak'a tepki gösteren Mevlüde teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü: Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük
21:51 Yunan yanıyor! Midilli Adası'ndaki orman yangını evlere sıçradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 08:10:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecikli manavın domatesin etiketine yazdıkları görenleri düşündürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement